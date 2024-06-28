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Загроза для ядерної безпеки: біля ЗАЕС знищили одну зі станцій радіаційного моніторингу
Цього тижня Запорізька атомна електростанція повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу внаслідок обстрілу та пожежі.
Про це йдеться на сайті МАГЕТЕ.
Знищення станції моніторингу призвело до зниження ефективності зовнішнього контролю, що ще більше ускладнює можливість виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації.
"Функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі. Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися вжити", – пояснив Гроссі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За інформацією ЗАЕС, зв'язок із станцією моніторингу, розташованою за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, було втрачено в понеділок вдень. Через ситуацію з безпекою команда експертів МАГАТЕ не змогла дістатися до місця для підтвердження пошкоджень.
З початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали через пошкодження, зазнані внаслідок конфлікту. Наразі чотири з 14 станцій недоступні.
"(Знищення станції) є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Додамо, нещодавно експерти МАГАТЕ зафіксувала вибух на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС - вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем.
Свавілля російських окупантів на ЗАЕС
Нагадаємо, що Запорізька АЕС в російській окупації ще з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.
Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.
Тож, ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. До прикладу, 2 травня українська розвідка підтвердила, що росіяни використовували дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів.
Водночас раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.