Загроза для ядерної безпеки: біля ЗАЕС знищили одну зі станцій радіаційного моніторингу

Цього тижня Запорізька атомна електростанція повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу внаслідок обстрілу та пожежі.

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Про це йдеться на сайті МАГЕТЕ.

Знищення станції моніторингу призвело до зниження ефективності зовнішнього контролю, що ще більше ускладнює можливість виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації.

"Функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі. Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися вжити", – пояснив Гроссі.

За інформацією ЗАЕС, зв'язок із станцією моніторингу, розташованою за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, було втрачено в понеділок вдень. Через ситуацію з безпекою команда експертів МАГАТЕ не змогла дістатися до місця для підтвердження пошкоджень.

З початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали через пошкодження, зазнані внаслідок конфлікту. Наразі чотири з 14 станцій недоступні.

"(Знищення станції) є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Додамо, нещодавно експерти МАГАТЕ зафіксувала вибух на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС - вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Нагадаємо, що Запорізька АЕС в російській окупації ще з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Тож, ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. До прикладу, 2 травня українська розвідка підтвердила, що росіяни використовували дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів.

Водночас раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.