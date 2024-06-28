Угроза ядерной безопасности: возле ЗАЭС уничтожили одну из станций радиационного мониторинга

На этой неделе Запорожская атомная электростанция сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о разрушении станции внешнего радиационного мониторинга в результате обстрела и пожара.

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Об этом говорится на сайте МАГЕТЭ.

Уничтожение станции мониторинга привело к снижению эффективности внешнего контроля, что еще более усложняет возможность обнаружения и измерения любых радиоактивных выбросов в чрезвычайной ситуации.

"Функционирование внешнего оборудования радиационного мониторинга является важной частью ядерной безопасности во всем мире. Эти системы важны для непрерывного мониторинга уровней радиации и, в случае чрезвычайной ситуации, для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и того, какие защитные меры могут потребоваться", – объяснил Гросси.

По информации ЗАЭС, связь со станцией мониторинга, расположенной в 16 километрах юго-западнее АЭС, была потеряна в понедельник днем. Из-за ситуации с безопасностью команда экспертов МАГАТЭ не смогла добраться до места для подтверждения повреждений.

С начала 2022 года несколько станций радиационного мониторинга в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС не работали из-за повреждений, возникших в результате конфликта. В настоящее время четыре из 14 станций недоступны.

"(Уничтожение станции) является частью непрерывной эрозии ряда мер безопасности во время войны, остающейся источником глубокого беспокойства", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Недавно эксперты МАГАТЭ зафиксировала взрыв на временно оккупированной Запорожской АЭС - взорвалась мина рядом со ставком-охладителем.

Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС

Напомним, что Запорожская АЭС в российской оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Так что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только ухудшается. К примеру, 2 мая украинская разведка подтвердила, что россияне использовали дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов.

В то же время, ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС, которая находится под российской оккупацией. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.