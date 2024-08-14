Россияне не пустили экспертов МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС

Экспертам Международного агентства по атомной энергии было отказано в доступе к внутренней части градирни Запорожской атомной электростанции, где 11 августа произошел пожар. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона "Единые новости", пишет издание "Укринформ".

"После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно в середину градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступ туда эксперты не получили", — сообщил Колесник.

Он подчеркнул, что на данный момент МАГАТЭ не пришло к окончательным выводам о причинах пожара на градирне.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Что известно о пожаре на ЗАЭС

11 июля начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские кафиры организовали большой пожар на территории Запорожской АЭС, поджег в градирне большое количество автомобильных шин.

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", — добавил Евтушенко.

Также на произвол оккупантов на ЗАЭС отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

" Пока показатели радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, ситуация не является нормальной, и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа Украины, всей Европы и мира, – сообщил Зеленский .