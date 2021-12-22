Украинские АЭС побили суточный рекорд производства электроэнергии — более 300 миллионов кВт⋅ч

Украинские атомные электростанции произвели за сутки более трехсот миллионов кВт⋅ч электроэнергии, достигнув нового рекорда. Об этом 22 декабря сообщил руководитель “Энергоатома” Петр Котин, передает пресс-служба госпредприятия.

"Также у нас две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше: это Южно-Украинская АЭС, которая сейчас несет нагрузку 3050 МВт, и вдвое больше Запорожская АЭС, сегодня вышедшая на 6160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было. Сейчас мы это обеспечиваем, и это наш вклад в энергонезависимость Украины", — рассказал Котин.

По состоянию на 22 декабря на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков. На блоке №4 Ровенской АЭС уже больше месяца идет плановый ремонт.

Согласно данным "Энергоатома", на сегодняшний день имеющаяся мощность всех украинских АЭС составляет 12 530 МВт, текущая мощность —12 530 МВт.

За предыдущие сутки, 21 декабря, станции произвели 301,10 млн кВт⋅ч электроэнергии, с начала месяца — 6 154,31 млн кВт⋅ч, а с начала 2021 года — 83 159,97 млн кВт⋅ч.

Накануне крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция впервые за свою 37-летнюю историю вышла на нагрузку, равную 100% ее установленной мощности, что составляет 6040 МВт.

До этого на ЗАЭС действовало техническое ограничение 5300 МВт. Теперь же все шесть энергоблоков станции работают без каких-либо сетевых ограничений, производя дополнительно более 17 млн кВт·ч электроэнергии ежедневно.

В Украине собираются также строить новые АЭС. В частности, "Энергоатом" 22 ноября подписал соглашения с американской Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Одно из подписанных соглашений предусматривает закупку услуг Westinghouse по проектированию энергоблоков, а второе закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.