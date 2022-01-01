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Энергетика
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В первый день 2022 года транзит газа через Украину в Словакию упал на 40,9%

Фото: сайт "Нафтогаза Украины"

Заявка на прокачку газа через Украину в направлении Словакии 1 января 2022 года составила 49,55 млн кубометров, в то время как 31 декабря 2021 года через ГТС Украины прокачали 83,78 млн кубометров.

Об этом говорят данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, передает “Интерфакс-Украина”. 

В процентном отношении заявка на прокачку газа упала на 40,9%. 

В январе-ноябре 2021 года транзит природного газа через ГТС Украины составил 38,3 млрд кубометров, что на 23,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года - тогда объем транзита составлял 50,1 млрд кубометров. 

При этом общий объем транзита газа за 2020 год составил 55,8 млрд кубометров, что на 37,7% меньше, чем было в 2019-ом - 89,6 млрд кубометров. 

В 2021-2024 году “Газпром” обязан бронировать мощности для прокачки 40 млрд кубометров газа в год, что составляет 110 млн кубометров в сутки. В 2020 году годовой объем транзита составлял 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки). 

Напомним, ранее российский “Газпром” уменьшил поставки природного газа в Евросоюз через Польшу и Украину, что привело к тому, что европейские страны установили рекорд по отбору газа из хранилищ. 