"Газпром" вновь снизил поставки: в ЕС подняли из хранилищ рекордный объем газа

Российская компания "Газпром" уменьшает поставки природного газа в Евросоюз через Польшу и Украину, что усугубляет энергетический кризис в Европе. Об этом сообщил в своем Facebook гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"Газпром" снова не стал бронировать помощь в "Ямал — Европа" и снизил транзит через Украину со 109 млн м³ в сутки до 87,7 млн", — написал Макогон.

В результате, по его словам, Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.

Наличие газа в хранилищах ЕС

"Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня. В целом наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3% от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году", — заявил Макогон.

Напомним, 21 декабря 2021 года цены на газ в Европе превышали 2200 долларов за тысячу кубометров — это исторический рекорд. Они начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".

Высокие цены поддерживают также постоянный отбор газа из европейских подземных хранилищ: по данным Gas Infrastructure Europe, запасы, уменьшавшиеся последний месяц ежедневно, на утро 22 декабря 2021 года составляли 57,5% от вместимости ПХГ (на 22 ноября — 72,1%).

24 декабря 2021 года цены стремительно обвалились на фоне восстановления доли ветровой генерации в Европе после минимальных значений накануне. В результате газ стоил уже 1240 долларов за тысячу кубометров.

В то же время глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе после запуска российского газопровода "Северный поток-2" не снизятся. Повлиять на них могут только увеличение добычи и экспорта американского газа.

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