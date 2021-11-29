В Украине четыре поставщика снизили годовые тарифы на газ для населения

Газопоставщики опубликовали свои фиксированные тарифы на газ для бытовых потребителей. Четыре компании решили снизить цену на энергоресурс для населения на декабрь.

Об этом сообщает информационно-консультационный центр "ГазПравда". Уточняем, что согласно установленным правилам газопоставщики не могут повышать годовые тарифы, но могут их снижать.

На декабрь сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр. Самую низкую цену на газ предложила компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) — 7,799 грн за кубометр.

Немного больше заплатят за газ в декабре клиенты компании Neogas — 7,80 грн за кубометр. Далее в рейтинге по уровню цен на газ идут компании: "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб), "Черкассы Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за куб), "Топливэнерго" (7,90 грн за куб), "Энергогарантия" (7,95 грн за куб).

Компания "Нафтогаз", которая ранее заявляла, что предлагает своим клиентам самые низкие тарифы, сохранила цену на газ на уровне 7,96 грн за кубометр. Такую же цену предлагают "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".

Другие поставщики предлагают цену на газ в диапазоне от 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Самую высокую цену за газ (13,5 грн за куб) заплатят клиенты Херсонской областной энергоснабжающей компании.

Газопоставщики впервые начали снижать готовые тарифы в ноябре, до этого цена энергоресурса оставалась неизменной.

"Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины". В ноябре, впервые за полгода, сразу 7 газопоставщиков скорректировали свои годовые ценники для бытовых потребителей в сторону уменьшения. А в декабре к ним прибавляются еще 4 компании", — отметила начальница центра правовой поддержки потребителей газа "ГазПравды" Юлия Чеберяк.

На сегодняшний день большая часть газопоставщиков покупают газ у "Нафтогаза" по одинаковой цене – 7,42 грн за кубометр. Компании заключили соответствующие контракты в октябре из-за существенного подорожания энергоресурса на мировых рынках.

Действительно, в Европе цены на газ растут и достигают исторических максимумов. В середине ноября стоимость газа на европейских рынках снова превысила отметку $1000 за тысячу кубометров.

Ранее, 6 октября, цена приближалась к показателю $1600 за тысячу кубометров. В этот же день в 11:28 был обновлен исторический рекорд — $1958 долларов за тысячу кубометров.

Украинские власти считают, что цены на газ растут из-за искусственного дефицита энергоресурса, который сформировал российский монополист "Газпром". Издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь Германия 16 ноября приостановила сертификацию "Северного потока-2".