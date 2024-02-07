Нацбанк запропонував оновити законодавство про бюро кредитних історій: допоможе запобігти шахрайству з кредитами

НБУ ініціював внесення змін до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" та інших законів щодо державного регулювання та функціонування бюро кредитних історій (далі – БКІ), враховуючи ключове значення цих установ для ринку споживчого кредитування.

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що такий крок зумовлений потребою осучаснення законодавства щодо сервісів бюро. Крім того, він спрямований на:

посилення механізмів захисту прав позичальників;

удосконалення системи обміну кредитною інформацією, захисту персональних даних та підвищення рівня відповідального кредитування;

впровадження ефективної наглядової функції Нацбанку за додержанням законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій.

Запропонованими змінами передбачено:

можливість позичальника, крім доступу до власної історії та оскарження недостовірної інформації, долучати до кредитного звіту інформацію про небажання укладати кредитні правочини для захисту від можливих шахрайських дій;

обов’язок БКІ своєчасно виправляти помилкові дані й забезпечувати надійний захист даних, зберігати кредитну історію протягом 10 років та належним чином її знищувати, прозорий механізм звернення позичальника;

обов’язок кредитора / нового кредитора отримувати згоду позичальника та надати її на запит БКІ/НБУ, зберігати протягом 10 років, інформувати позичальника про назву та адресу БКІ, підставу та мету збирання і використання даних;

повноваження НБУ приймати нормативно-правові акти та рекомендації, реагувати на виявлені порушення у процесі розгляду звернень позичальників, застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення зазначених норм тощо.

У Нацбанку зазначили, що оновлення законодавства покликане встановити справедливі правила гри для всіх учасників ринку для збереження повноти, чистоти і достовірності даних та забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності, управління кредитним ризиком і здійснення верифікації клієнта.

З цією метою:

новий кредитор буде зобов’язаний оновлювати інформацію в кредитній історії у випадку набуття права вимоги за кредитним правочином, що забезпечить доступ учасників ринку до актуальних даних;

з’явиться можливість транскордонного обміну даними між національними та іноземними бюро, що дасть змогу отримувати через бюро кредитних історій інформацію про заборгованість клієнтів перед іноземними кредиторами;

кредитор / новий кредитор зможе використовувати ідентифікаційні дані позичальника виключно для врегулювання простроченої заборгованості за споживчим кредитом свого боржника або якщо особа є представником / спадкоємцем / поручителем / майновим поручителем за таким договором;

колекторська компанія зможе отримати такі дані лише від кредитора / нового кредитора та використати їх виключно для взаємодії з боржником такого кредитора / нового кредитора або, якщо особа є представником / спадкоємцем / поручителем/ майновим поручителем за таким договором;

передбачається встановити штраф від 3 000 до 6 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за використання даних кредитної історії не за цільовим призначенням, що буде вважатися порушенням вимог щодо етичної поведінки;

передбачається запровадити штрафи за ненадання / несвоєчасне надання / надання недостовірної інформації позичальнику, за неподання / несвоєчасне подання / подання недостовірної інформації до НБУ, за ухилення від виконання / несвоєчасне виконання письмового застереження тощо.

До важливих аспектів пропонованих змін також відноситься удосконалення регулювання та нагляду за діяльністю БКІ, зокрема встановлення вимог до їх структури власності, керівників та системи внутрішнього контролю, що забезпечить належний рівень інституційної здатності БКІ надавати сучасні та якісні сервіси.

"Національний банк сподівається на підтримку народних депутатів України та продовження плідної співпраці для імплементації необхідних змін. Адже нові правила забезпечать нові можливості як для БКІ, так і для кредиторів та позичальників, стануть логічним продовженням роботи щодо розбудови відповідального кредитування в Україні", - резюмували у пресслужбі регулятора.

Нещодавно ми повідомляли, що згідно з квартальним опитуванням, банки відзначили зростання відсотка схвалених кредитних заявок, особливо для малих та середніх підприємств, а також для приватних осіб, зокрема в сегменті іпотечного кредитування.

Нагадаємо, Національний банк України тимчасово, до кінця 2024 року, дозволив безготівковий продаж (обмін) російських чи білоруських рублів, які українці зберігають на банківських рахунках. Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Фото: ua.depositphotos.com