Нацбанк предложил обновить законодательство о бюро кредитных историй: поможет предотвратить мошенничество с кредитами

НБУ инициировал внесение изменений в Закон Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй" и других законов по государственному регулированию и функционированию бюро кредитных историй (далее – БКИ), учитывая ключевое значение этих учреждений для рынка потребительского кредитования.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такой шаг обусловлен необходимостью осовременивания законодательства по сервисам бюро. Кроме того, он направлен на:

усиление механизмов защиты прав заемщиков;

усовершенствование системы обмена кредитной информацией, защиты персональных данных и повышения уровня ответственного кредитования;

внедрение эффективной надзорной функции Нацбанка с соблюдением законодательства в сфере формирования и обращения кредитных историй.

Предложенными изменениями предусмотрено:

возможность заемщика, кроме доступа к собственной истории и обжалования недостоверной информации, приобщать к кредитному отчету информацию о нежелании заключать кредитные сделки для защиты от возможных мошеннических действий;

обязанность БКИ своевременно исправлять ошибочные данные и обеспечивать надежную защиту данных, сохранять кредитную историю в течение 10 лет и должным образом ее уничтожать, прозрачный механизм обращения заемщика;

обязанность кредитора/нового кредитора получать согласие заемщика и предоставить его по запросу БКИ/НБУ, хранить в течение 10 лет, информировать заемщика о названии и адресе БКИ, основании и цели сбора и использования данных;

полномочия НБУ принимать нормативно правовые акты и рекомендации, реагировать на выявленные нарушения в процессе рассмотрения обращений заемщиков, применять корректирующие меры и меры воздействия за нарушение указанных норм и т.п.

В Нацбанке отметили, что обновление законодательства призвано установить справедливые правила игры для всех участников рынка для сохранения полноты, чистоты и достоверности данных и обеспечения целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификации клиента.

С этой целью:

новый кредитор будет обязан обновлять информацию в кредитной истории в случае получения права требования по кредитной сделке, что обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным;

появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро, что позволит получать через бюро кредитных историй информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами;

кредитор/новый кредитор сможет использовать идентификационные данные заемщика исключительно для урегулирования просроченной задолженности по потребительскому кредиту своего должника или если лицо является представителем/наследником/поручителем/имущественным поручителем по такому договору;

коллекторская компания сможет получить такие данные только от кредитора/нового кредитора и использовать их исключительно для взаимодействия с должником такого кредитора/нового кредитора или, если лицо является представителем/наследником/поручителем/имущественным поручителем по такому договору;

предусматривается установить штраф от 3 000 до 6 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за использование данных кредитной истории не по целевому назначению, что будет считаться нарушением требований по этическому поведению;

предусматривается ввести штрафы за непредоставление/несвоевременное предоставление/предоставление недостоверной информации заемщику, за непредставление/несвоевременное представление/предоставление недостоверной информации в НБУ, за уклонение от исполнения/несвоевременное исполнение письменной оговорки и т.д.

К важным аспектам предлагаемых изменений также относится усовершенствование регулирования и надзора за деятельностью БКИ, в частности, установление требований к их структуре собственности, руководителей и системы внутреннего контроля, что обеспечит надлежащий уровень институциональной способности БКИ предоставлять современные и качественные сервисы.

"Национальный банк надеется на поддержку народных депутатов Украины и продолжение плодотворного сотрудничества для имплементации необходимых изменений. Ведь новые правила обеспечат новые возможности как для БКИ, так и для кредиторов и заемщиков, станут логичным продолжением работы по развитию ответственного кредитования в Украине", - резюмировали в пресс-службе регулятора.

Недавно мы сообщали, что согласно квартальному опросу, банки отметили рост процента одобренных кредитных заявок, особенно для малых и средних предприятий, а также для частных лиц, в частности в сегменте ипотечного кредитования.

Напомним, что Национальный банк Украины временно, до конца 2024 года, разрешил безналичную продажу (обмен) российских или белорусских рублей, которые украинцы хранят на банковских счетах. Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.

Фото: ua.depositphotos.com