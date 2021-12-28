Популярный среди фрилансеров сервис ePayments возобновил работу после почти двухлетней блокировки

Платежная система ePayments восстановила деятельность после того, как ее аккаунты были заблокированы 11 февраля 2020 года по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает vc.ru.

Компания прекратила работу из-за требования регулятора Великобритании. За время вынужденной остановки деятельности она привлекла консультантов, наняла дополнительных сотрудников и разработала новые нормативные документы.

В ePayments отмечают, что "перестроили весь бизнес", и уверяют клиентов в "полной безопасности". В компании заявили, что инвесторы вложили в нее £15 млн (более $20 млн).

Компания планирует представить новые продукты и функции, добавить в сервис оплату через Apple Pay, Google Pay, а также виртуальными картами.

ePayments — это платежная система Великобритании, которая учреждена в 2011 году. Она позволяет осуществлять переводы, SWIFT и SEPA платежи, оплачивать покупки, а также пользоваться денежными средствами по всему миру. Сервис активно использовали держатели криптовалют, конвертирующие их через сторонние обменники. Деятельность ePayments регулируется Financial Conduct Authority (FCA).

В феврале 2020 года платежный сервис приостановил все операции в аккаунтах клиентов по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Система обвинялась в отмывании денег. В 2021 году сервис ePayments обновил политику своей деятельности и начал поэтапно возобновлять доступ к счетам клиентов.

Напомним, украинка создала электронную систему для прямых денежных переводов между пользователями без привязки к банковской системе. Это особенно удобно при операциях с криптовалютами. Система работает через приложения, установленные на электронных устройствах пользователей.

Неприятной новостью удивили украинских пользователей популярной фриланс-биржи Upwork. Они начали получать уведомления о том, что должны ввести свои налоговые данные. Это связано с тем, что с января 2022 года Upwork по украинскому законодательству должен платить НДС по своим услугам.

НБУ также заявил, что с 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через систему электронных платежей нового поколения. Она должна способствовать интеграции Украины с мировыми рынками,