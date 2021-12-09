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Украина снизит к концу 2021 года госдолг до 56,9% ВВП — глава Минфина
Сегодня, 9 декабря, Кабинет Министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2021-2024 годы — базовый документ по долговой политике Украины.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, стратегия разработана с учетом показателей, определенных законом о Государственном бюджете Украины на 2021 год и Бюджетной декларацией Украины на 2022–2024 годы.
Стратегией определены четыре основные цели управления государственным долгом на следующие три года:
– увеличение доли госдолга в государственной валюте;Подписывайтесь на наш Telegram канал
– продление среднего срока погашения и обеспечения равномерного графика погашения государственного долга;
– привлечение долгосрочного льготного финансирования;
– продолжение развития крепких взаимоотношений с инвесторами и дальнейшее совершенствование политики управления государственным долгом.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, по итогам 2021 года прямой государственный долг Украины будет снижен до 56,9% ВВП, а к 2024 году – до 47%.
"Среди показателей достижения цели (в стратегии – Delo.ua), в частности, снижение госдолга к ВВП до конца 2024 года до 47%, а также увеличение долга, номинированного в национальной валюте, до 51%", – заявил Марченко.
Напомним, по состоянию на начало ноября выплаты по государственному долгу Украины составляли 48 млрд 400 млн грн.
В частности, из общей суммы выплат госдолга 41,1 млрд грн — это внутренний долг, а 7,3 млрд грн — внешний.
Согласно прогнозам, в декабре такие платежи составят 37,1 млрд грн. В частности, 34,3 млрд грн — по внутреннему долгу, 2,8 млрд грн — по внешнему.
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