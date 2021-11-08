Минфин назвал размер выплат по долгу Украины

Выплаты по государственному долгу Украины, по данным Министерства финансов, на начало ноября составляют 48 млрд 400 млн грн. Об этом сообщает Первый деловой телеканал.

Из общей суммы выплат госдолга 41,1 млрд грн — это внутренний долг, а 7,3 млрд грн — внешний. В декабре такие платежи составят 37,1 млрд грн. В частности, 34,3 млрд — по внутреннему долгу, 2,8 миллиарда — по внешнему.

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За весь текущий год общий объем выплат по государственному долгу достигнет 593,9 млрд грн. В 2022 году Минфин оценивает этот показатель в 456,4 млрд грн: 330,6 млрд — внутренний долг, 125,8 млрд грн — внешний.

В Министерстве отметили, что в январе-октябре этого года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 54,5 млрд грн при росписи в размере 160,9 миллиарда.

Ранее в Минфине заявили, что в октябре Украина перевыполнила план по поступлениям в госбюджет. При этом 282,9 млрд грн привлечено от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Напомним, долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет, которые НБУ предоставлял банкам с мая 2020 года по сентябрь 2021 года, не помогли расширить кредитование экономики страны.