В Україні сучасний ринок акцій з’явиться через п’ять років - оцінки експерта

Щоб в Україні з’явився повноцінний ринок акцій компаній, треба впроваджувати міжнародні стандарти, зокрема, в частині виконання зобов’язань мажоритарними власниками перед міноритарними акціонерами. Таку думку в інтерв’ю Delo.ua озвучив Тарас Козак, президент інвестиційної групи "УНІВЕР".



Більше про ситуацію на фондовому ринку України можна прочитати в матеріалі Delo.ua ""Український ринок акцій перебуває в реанімації і до повного одужання потрібні роки", - Тарас Козак, інвестгрупа "УНІВЕР"".

Що відбувається із українським ринком акцій

Хоча український ринок акцій знаходиться на нульовому рівні, вже відбуваються певні процеси для створення сучасного ринку, каже Тарас Козак. Зокрема, у 2021 році набрав чинності Закон "Про ринки капіталів".

"Через війну нормативна база дуже повільно розвивається. Тому для становлення ринку акцій ще потрібен час", - каже експерт.

На думку Козака, відродження українського ринку акцій буде відбуватися таким шляхом:

Спочатку велика кількість українців мають розпочати активно інвестувати в ОВДП. Наразі в нашій країні вже зареєстровано біля 200 тис. рахунків у "Розрахунковому центрі". Це число буде зростати.

Далі буде розвиватися сегмент корпоративних, банківських, муніципальних облігації. Мова йде про так звані fixed income, коли людина розуміє, коли та з яким доходом повернуться інвестовані кошти.

Паралельно розвиватиметься ринок акцій чи сертифікатів інвестиційних фондів. Якщо є правильне регулювання держави та відповідальність власників і менеджерів перед інвесторами, цей сегмент обов’язково буде швидко зростати.

"За таких умов за 4-5 років почне формуватися ринок акцій в Україні, який відповідатиме світовим стандартам", - впевнений Тарас Козак.

Варто зазначити, що під час війни українці інвестували 63 млрд грн в ОВДП. Це великий фінансовий ресурс, що може бути перерозподілений з облігацій в інші інструменти.

"Вже зараз емітенти різних інвестінструментів можуть боротися за ці кошти та переманювати українських інвесторів із ОВДП в свої облігації. Українці зацікавлені у диверсифікації своїх коштів, якщо запропоновані інструменти дають вищу дохідність, достатньо надійні та ін. Тому я дійсно вважаю, що з часом в Україні буде створено повноцінний ринок акцій", - говорить Тарас Козак.

Про перезавантаження фондового ринку України

Щоб з’явився сучасний ринок акцій в Україні, потрібно, щоб регулятор – НКЦПФР – мав широкі повноваження, говорить Козак. Навесні-2024 ВР ухвалила закон "Про комісію з цінних паперів", тож регулятор отримає необхідний функціонал протягом кількох років. Тепер НКЦПФР зможе захищати права інвесторів, серйозно карати порушників, вимагати відповідну звітність та ін.

При цьому треба враховувати, що у 2024 році відбулося анулювання ліцензії для "Української біржі". Відповідне рішення НКЦПФР ухвалила на початку червня. Документ набрав чинності на початку липня.

"Рішення було болючим та складним, але вимушеним з боку регулятора, оскільки велика частка акцій "Української біржі" знаходиться в руках підсанкційних осіб або осіб, що пов'язані з підсанкційними особами", - пояснює Тарас Козак.

Треба розуміти, що якщо "Українська біржа" не виконує ліцензійні умови, тоді цю проблему треба жорстко вирішувати. Тому була анульована ліцензія.

Непроста ситуація розвивається й навколо ПФТС. Справа в тому, що українські біржі довгий час демпінгували, тобто надавали дешеві послуги. Як результат, комісійні винагороди, які біржі отримували від торгівлі, не покривали затрати на персонал, софт, оренду, розвиток тощо. Все це призвело до того, що біржі стали збитковими та проїдали капітал. Тому ситуація із ПФТС також має бути якимось чином вирішена.

"Зараз учасники ринку думають про створення нової біржі, яка буде вже позбавлена акціонерів, які якимось чином пов’язані з країною-агресором чи з якими складно домовитися. Сьогодні цей проєкт знаходиться в стадії обговорення. Маю надію, що в найближчі місяці за підтримки держави з'явиться нова біржа, що об'єднає учасників, яким потрібна сучасна та повноцінна біржа. Безумовно, учасниками такої біржі стануть інвестиційні фірми, банки, українські компанії", - говорить Тарас Козак.

Більше про ситуацію на фондовому ринку України можна прочитати в матеріалі Delo.ua ""Український ринок акцій перебуває в реанімації і до повного одужання потрібні роки", - Тарас Козак, інвестгрупа "УНІВЕР"".