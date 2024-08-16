В Украине современный рынок акций появится через пять лет – оценки эксперта

Чтобы в Украине появился полноценный рынок акций компаний, следует внедрять международные стандарты, в частности, в части выполнения обязательств мажоритарными собственниками перед миноритарными акционерами. Такое мнение озвучил в интервью Delo.ua Тарас Козак, президент инвестиционной группы "УНИВЕР".

Больше о ситуации на фондовом рынке Украины можно прочитать в материале Delo.ua "Украинский рынок акций находится в реанимации и до полного выздоровления нужны годы", — Тарас Козак, инвестгруппа "УНИВЕР".

Что происходит с украинским рынком акций

Хотя украинский рынок акций находится на нулевом уровне, уже проходят определенные процессы по созданию современного рынка, говорит Тарас Козак. В частности, в 2021 году вступил в силу Закон "О рынках капиталов".

"Из-за войны нормативная база очень медленно развивается. Поэтому для становления рынка акций еще нужно время", — говорит эксперт.

По мнению Козака, возрождение украинского рынка акций будет происходить следующим путем:

Сначала большое количество украинцев должны активно инвестировать в ОВГЗ. В нашей стране уже зарегистрировано около 200 тыс. счетов в "Расчетном центре". Это число будет расти.

Далее будет развиваться сегмент корпоративных, банковских, муниципальных облигации. Речь идет о так называемых fixed income, когда человек понимает, когда и с каким доходом вернутся инвестированные средства.

Параллельно будет развиваться рынок акций или сертификатов инвестиционных фондов. Если есть правильное регулирование и ответственность владельцев и менеджеров перед инвесторами, этот сегмент обязательно будет быстро расти.

"При таких условиях через 4-5 лет начнет формироваться рынок акций в Украине, который будет отвечать мировым стандартам", — уверен Тарас Козак.

Следует отметить, что во время войны украинцы инвестировали 63 млрд грн в ОВГЗ. Это большой финансовый ресурс, который может быть перераспределен из облигаций на другие инструменты.

"Уже сейчас эмитенты разных инвестинструментов могут бороться за эти средства и переманивать украинских инвесторов из ОВГЗ в свои облигации. Украинцы заинтересованы в диверсификации своих средств, если предлагаемые инструменты дают более высокую доходность, достаточно надежны и др. Поэтому я действительно считаю, что со временем в Украине будет создан полноценный рынок акций", – говорит Тарас Козак.

О перезагрузке фондового рынка Украины

Чтобы появился современный рынок акций в Украине, нужно, чтобы регулятор — НКЦБФР — имел широкие полномочия, говорит Козак. Весной-2024 ВР приняла закон "О комиссии по ценным бумагам", поэтому регулятор получит необходимый функционал в течение нескольких лет. Теперь НКЦБФР сможет защищать права инвесторов, серьезно наказывать нарушителей, требовать соответствующую отчетность и т.д.

При этом следует учитывать, что в 2024 году произошло аннулирование лицензии для "Украинской биржи". Соответствующее решение НКЦБФР приняла в начале июня. Документ вступил в силу в начале июля.

"Решение было болезненным и сложным, но вынужденным со стороны регулятора, поскольку большая часть акций "Украинской биржи" находится в руках подсанкционных лиц или лиц, связанных с подсанкционными лицами", — объясняет Тарас Козак.

Надо понимать, что если "Украинская биржа" не выполняет лицензионные условия, тогда эту проблему нужно жестко решать. Поэтому была аннулирована лицензия.

Непростая ситуация развивается и вокруг ПФТС. Дело в том, что украинские биржи долгое время демпинговали, то есть оказывали дешевые услуги. В результате комиссионные вознаграждения, которые биржи получали от торговли, не покрывали затраты на персонал, софт, аренду, развитие и т.д. Все это привело к тому, что биржи стали убыточными и проедали капитал. Поэтому ситуация с ПФТС также должна каким-то образом разрешиться.

"Сейчас участники рынка думают о создании новой биржи, которая будет уже лишена акционеров, каким-то образом связанных со страной-агрессором или с которыми сложно договориться. Сегодня этот проект находится в стадии обсуждения. Надеюсь, что в ближайшие месяцы при поддержке государства появится новая биржа, объединяющая участников, которым нужна современная и полноценная биржа. Безусловно, участниками такой биржи станут инвестиционные фирмы, банки, украинские компании", — говорит Тарас Козак.

Больше о ситуации на фондовом рынке Украины можно прочитать в материале Delo.ua "Украинский рынок акций находится в реанимации и до полного выздоровления нужны годы", — Тарас Козак, инвестгруппа "УНИВЕР".