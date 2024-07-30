"Украинский рынок акций находится в реанимации и до полного выздоровления нужны годы", — Тарас Козак, инвестгруппа "УНИВЕР"

Почему у украинских инвесторов нет полноценного рынка акций, как в США? Из-за каких проблем НКЦБФР аннулировала лицензию "Украинской биржи"? Какая судьба ждет ПФТС? Зачем создавать в Украине новую фондовую биржу? В какие активы вкладывают деньги инвестфонды в Украине? Обо всем этом читайте во второй части интервью с Тарасом Козаком, президентом инвестиционной группы "УНИВЕР".

Напомним, в первой части интервью редакция Delo.ua говорила со спикером об ОВГЗ, корпоративных облигациях и инвестициях за рубежом.

Об украинском рынке акций

Что сейчас происходит с украинским рынком акций? Пациент скорее мертв, чем жив?

– Украинский рынок акций находится в реанимации. Думаю, в современном состоянии он не восстановится. Раньше это был рынок акций приватизированных компаний, не заинтересованных в своей капитализации.

Почему? Дело в том, что когда в 90-х годах происходила массовая приватизация старых советских компаний, граждане Украины не понимали, что за акции они получают. Многие воспринимали эти ценные бумаги просто как подарок от государства. Так что большинство украинцев не дорожили акциями, могли их продать за бесценок.

В свою очередь, мажоритарные собственники или контролеры приватизированных компаний уменьшали ценность этих акций разными способами и выкупали ценные бумаги у граждан по дешевке. В конце концов, через различные законные и сомнительные механизмы крупные акционеры избавились от мелких акционеров и сосредоточили активы компаний в своих руках.

Как результат, сегодня на рынке торгуются всего 3-4 компании. При этом одна из них – МХП – не совсем украинская. Акции этой компании торгуются в Украине, но они выпущены по иностранному праву. Так что уже можно говорить, что это иностранные акции, ведь код ISIN у них не украинский.

Есть ли вообще шансы возродить украинский рынок акций и сделать его качественной частью международного рынка капиталов?

– Я не верю, что ближайшие 4-5 лет в Украине появится современный рынок акций компаний. Для этого нужно многое сделать. В первую очередь мажоритарные владельцы должны выполнять свои обязательства перед миноритарными акционерами. К сожалению, пока украинский рынок акций не научился работать по существующим в мире стандартам. Речь идет о защите прав инвесторов, ответственности собственников, прозрачности бизнес-процессов и т.д. Как следствие, спрос широкого круга инвесторов на акции украинских компаний в Украине минимален. Поэтому логично, что наши компании предпочитают выпускать свои акции за границей, а не в нашей стране.

Но хотя украинский рынок акций находится на нулевом уровне, уже проходят определенные процессы по созданию современного рынка. В частности, в 2021 году вступил в силу Закон "О рынках капиталов". Из-за войны нормативная база очень медленно развивается. Поэтому для становления рынка акций еще нужно время.

Думаю, возрождение украинского рынка акций будет происходить следующим путем:

Сначала большое количество украинцев должны активно инвестировать в ОВГЗ. В настоящее время в нашей стране уже зарегистрировано около 200 тыс. счетов в " Расчетном центре ". Это число будет расти.

Далее будет развиваться сегмент корпоративных, банковских, муниципальных облигаций. Речь идет о так называемых fixed income, когда человек понимает, когда и с каким доходом вернутся инвестированные средства.

Параллельно будет развиваться рынок акций или сертификатов инвестиционных фондов. Если есть правильное регулирование и ответственность владельцев и менеджеров перед инвесторами, этот сегмент обязательно будет быстро расти.

В таких условиях за 4-5 лет начнет формироваться рынок акций в Украине, который будет отвечать мировым стандартам.

Следует отметить, что во время войны украинцы инвестировали 63 млрд грн в ОВГЗ. Это большой финансовый ресурс, который может быть перераспределен из облигаций на другие инструменты.

Уже сейчас эмитенты разных инвестинструментов могут бороться за эти средства и переманивать украинских инвесторов из ОВГЗ в свои облигации. Украинцы заинтересованы в диверсификации своих средств, если предлагаемые инструменты дают более высокую доходность, достаточно надежны и т.д. Поэтому, я действительно считаю, что со временем в Украине будет создан полноценный рынок акций.

О перезагрузке фондового рынка Украины

Что нужно сделать для создания современного украинского рынка акций?

- Чтобы появился современный рынок акций в Украине, нужно, чтобы регулятор — НКЦБФР — имел широкие полномочия. Весной-2024 ВР приняла закон "О комиссии по ценным бумагам", поэтому регулятор получит необходимый функционал в течение нескольких лет. Теперь НКЦБФР сможет защищать права инвесторов, серьезно наказывать нарушителей, требовать соответствующую отчетность и т.д.

Как складывается ситуация с аннулированием лицензии для "Украинской биржи"?

– В начале июня НКЦБФР приняла решение об аннулировании лицензии организатора торговли "Украинской биржи". Документ вступил в силу в начале июля. Это решение было болезненным и сложным, но вынужденным со стороны регулятора, поскольку большая часть акций "Украинской биржи" находится в руках подсанкционных лиц или лиц, связанных с подсанкционными лицами.

Надо понимать, что если "Украинская биржа" не выполняет лицензионные условия, тогда эту проблему нужно жестко решать. Потому была аннулирована лицензия.

А что сегодня происходит с ПФТС?

– Ситуация с ПФТС тоже непростая. Дело в том, что украинские биржи долгое время демпинговали, то есть оказывали дешевые услуги. В результате комиссионные вознаграждения, которые биржи получали от торговли, не покрывали затраты на персонал, софт, аренду, развитие и т.д. Все это привело к тому, что биржи стали убыточными и проедали капитал.

В результате сейчас ПФТС не выполняет нормативов по ликвидности капитала. Какова судьба биржи? Пока это вопрос без ответа. Фактически ПФТС контролируется лицами, связанными с китайской биржей BOCE .

Насколько я понимаю, пока владельцы не активно участвуют в развитии ПФТС, поэтому НКЦБФР сложно с ними договориться относительно будущего этой украинской биржи. Так что если капитал ПФТС и дальше не будет соответствовать нормативам, регулятор также может аннулировать лицензию этой биржи.

Надеюсь, что проблема с ПФТС будет решена. Есть ведь другой пример. Китайцы владеют "Украинским банком реконструкции и развития" (УБРР). Этот банк также находится в таком состоянии – не живой, но и не мертвый. Но в этом случае все нормативы выполняются, поэтому НБУ не применяет к УБРР какие-либо меры воздействия. То есть сейчас с этим банком, можно сказать, все относительно хорошо.

Если закроют обе биржи, планируется ли создать новую?

– Сейчас участники рынка думают о создании новой биржи, которая будет уже лишена акционеров, каким-то образом связанных со страной-агрессором или с которыми сложно договориться. Сегодня этот проект находится на стадии обсуждения. Надеюсь, что в ближайшие месяцы при поддержке государства появится новая биржа, объединяющая участников, которым нужна современная и полноценная биржа. Безусловно, участниками биржи станут инвестиционные фирмы, банки, украинские компании.

О перспективах развития инвестфондов

Поговорим об инвестиционных фондах в Украине. Есть ли смысл вкладывать деньги в инфвестфонды во время войны?

- В Украине инвестиционный фонд – это структура под управлением лицензированной компании по управлению активами (КУА), владеющей определенными активами. То есть когда фонд планирует выпуск своих акций или сертификатов, КУА регистрирует регламент в НКЦБФР, где прописывает, какие именно активы будет приобретать этот фонд.

В частности, активами фонда могут быть:

ценные бумаги, то есть облигации, ОВГЗ, акции,

недвижимость,

земля и т.д.

То есть, инвестиционный фонд – это своего рода большой мешок, принадлежащий инвесторам, купившим акции или сертификаты этого фонда. Компания по управлению активами берет средства инвесторов напрямую или через брокеров и вкладывает в этот мешок. Дальше уже деньги из этого мешка от имени фонда вкладываются в активы, прописанные в регламенте, зарегистрированном в НКЦБФР.

В чем разница между открытыми и закрытыми инвестфондами?

- Давайте разберем этот вопрос поподробнее.

Первый. Есть открытые фонды, инвестирующие в достаточно ликвидные финансовые инструменты. Это могут быть ОВГЗ, акции, корпоративные облигации и т.д. Инвестор может ежедневно обратиться в такой фонд, отдать ему свои сертификаты и получить денежные средства с прибылью (иногда с убытком, если фонд оперировал убыточными активами). То есть каждый день КУА должна ставить цену выкупа сертификатов открытых фондов у инвесторов. Если сегодня инвестор предъявляет эти бумаги к выкупу в КУА, то завтра инвестфонд должен заплатить человеку деньги.

Второе. Есть закрытые фонды, которые инвестируют в менее ликвидные инструменты, в частности в недвижимость, землю, малоликвидные корпоративные права и т.д.

Понятно, что управлять, например, недвижимостью и каждый день отдавать деньги – нереально. Проблема в том, что невозможно быстро продать, например землю за большие суммы. Поэтому фонды, инвестирующие в недвижимость, не имеют возможности ежедневно выкупать сертификаты у инвесторов. Именно поэтому подобные фонды закрыты.

Что это значит? Закрытый фонд создается на долгий период – 10, 15, 30 лет. Поэтому инвестор получает свои средства только после того, как фонд закрывается, то есть, через те же 10 или 20 лет. Но чтобы инвесторы чувствовали себя более комфортно, сейчас КУА часто создают вторичный рынок акций или сертификатов своих закрытых фондов. То есть не сам инвестфонд, а какие-то связанные или не связанные с ним структуры ежедневно выставляют котировки для выкупа ценных бумаг этих фондов.

Во время войны вторичный рынок сертификатов инвестфондов нашел стабильный спрос среди граждан, потому что инвесторы могут вкладывать небольшие средства, скажем, в 1000 или 100 тыс. грн в объекты, которые они не могут купить напрямую за эту сумму.

Расскажите какие инвестиционные фонды работают в Украине во время войны?

- Хорошим примером может стать небезызвестная в последнее время компания по управлению активами Inzhur, которая инвестирует через несколько своих фондов в недвижимость. В частности, они инвестируют в супермаркеты. То есть фонду принадлежат помещения, которые на долгий срок сдаются в аренду разным супермаркетам. В свою очередь, супермаркеты платят аренду на счет фонда. В результате фонд распределяет арендные деньги среди всех своих собственников в процентах в зависимости от количества инвестиционных сертификатов у определенного инвестора. Налоги на прибыль инвестора – физического лица уплачиваются фондом автоматически и это тоже очень удобно.

После того, как компания Inzhur предложила выплаты процентов ежемесячно, оказалось, что инвесторам это интересно. Вкладчики не хотят ждать несколько лет и сомневаться, получат ли они свой доход. Они заинтересованы в быстрой выплате процентов.

Сейчас по этой схеме еще несколько разных компаний будут выплачивать такие дивиденды ежемесячно или ежеквартально.

Куда еще сейчас украинские инвестфонды могут вкладывать деньги, кроме недвижимости ?

– С первого января 2024 года открылся рынок земли для юридических лиц, поэтому фонды могут проводить инвестиции в землю. То есть фонд покупает землю, затем сдает эту землю в аренду. Затем арендные платежи поступают в фонд и распределяются среди инвесторов этого фонда.

Сомневаюсь, что в этом случае фонды смогут выплачивать проценты ежеквартально, потому что арендаторы, как правило, платят за использование земли один раз в год. Но это хороший инструмент для диверсификации инвестиций.

Какие детали нужно учитывать людям, желающим вложить деньги в инвестфонды?

– Важно, что в отличие от облигаций, если инвестор вкладывает деньги в фонд, тогда человек косвенно владеет тем активом, в который инвестирует фонд. То есть если фонд купил, например, недвижимость и сдает ее в аренду, то рост цены на эту недвижимость – это также потенциальный доход инвестора. Иными словами, инвестору выгодны не только арендные платежи, но и рост стоимости актива. И такими интересными активами для людей могут быть супермаркеты, земля, офисные помещения.

При этом, когда стоимость актива растет, фонды должны учитывать этот тренд в пересчете дохода для инвесторов. Как правило, такой перерасчет происходит раз в год. В результате инвесторы с небольшим чеком, условно, в 10 тыс. грн. могут получать доход не только от суммы вложенных средств, но и от роста стоимости самого базового актива.

В общем, могу сказать, что спрос на вложения в инвестфонды в Украине постоянно растет. В последние годы активно запускаются фонды, занимающиеся инвестициями в землю и недвижимость. Растет:

количество таких фондов,

количество КУА с такими проектами,

количество инвесторов, вкладывающих в них свои средства.

В частности, Inzhur приступил к работе в 2022 году. В настоящее время клиентами фонда стали более 5 тысяч инвесторов. Этот тренд будет распространяться и дальше.