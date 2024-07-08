Акции французских компаний упали из-за результатов выборов

Сегодня французские рынки испытали значительные колебания после объявления результатов выборов. Индекс CAC 40 сначала упал на 0,6%, однако впоследствии прибавил 0,2%, поскольку инвесторы предположили, что отсутствие четкого большинства в парламенте заставит новое правительство искать компромиссы и воздержаться от радикальных финансовых решений.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики отметили, что результаты выборов оказывают двоякое влияние на рынки.

"Альянс левого крыла не воспринимается как дружественный к бизнесу, и ему следует меньше верить в разумное управление бюджетом. Однако отсутствие четкого большинства в Ассамблее сейчас притупляет какие-либо планы по расходам и становится подушкой для расширения разброса", - считает аналитик Питер Шафрик.

Несмотря на это, успех левых сил все еще вызывает беспокойство среди инвесторов, поскольку новая порция неопределенности чревата стабильностью второй по величине экономики Еврозоны. Левый альянс получил 178 мест в Национальном собрании, тогда как "Национальное объединение" Марин Ле Пен получило 143 места, а центристский альянс президента Эммануэля Макрона - 156.

Издание пишет, что рост популярности левого альянса представляет потенциальную угрозу бизнесу и экономической стабильности. По данным Института Монтеня, их обещания могут потребовать дополнительных средств в размере около 179 миллиардов евро в год.

Франция уже сталкивается с бюджетным дефицитом, значительно превышающим 3% ВВП, разрешенных правилами Европейского Союза. Международный валютный фонд прогнозирует, что без дальнейших мер долг вырастет до 112% ВВП в 2024 году и будет увеличиваться примерно на 1,5 процентных пункта в год в среднесрочной перспективе.

Сообщается, что результаты выборов создают новые вызовы для французской экономики и рынков и финансовые менеджеры будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Несмотря на первоначальную обеспокоенность, французские облигации не претерпели существенных изменений, а 10-летняя доходность осталась на уровне 3,2%. Евро тоже стабилизировался после колебаний.

Поскольку ни одна партия не получила необходимых для абсолютного большинства 289 мест, то, как пишет Reuters, работа парламента, скорее всего, будет парализована и разделена между тремя блоками, что также не придаю инвесторам уверенности.

"В итоге Макрон получил раздробленный парламент, который может ослабить роль Франции в Европейском Союзе и за его пределами и усложнить любому продвижению внутренней повестки дня", - пишет издание.

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