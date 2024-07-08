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Акции французских компаний упали из-за результатов выборов
Сегодня французские рынки испытали значительные колебания после объявления результатов выборов. Индекс CAC 40 сначала упал на 0,6%, однако впоследствии прибавил 0,2%, поскольку инвесторы предположили, что отсутствие четкого большинства в парламенте заставит новое правительство искать компромиссы и воздержаться от радикальных финансовых решений.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики отметили, что результаты выборов оказывают двоякое влияние на рынки.
"Альянс левого крыла не воспринимается как дружественный к бизнесу, и ему следует меньше верить в разумное управление бюджетом. Однако отсутствие четкого большинства в Ассамблее сейчас притупляет какие-либо планы по расходам и становится подушкой для расширения разброса", - считает аналитик Питер Шафрик.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Несмотря на это, успех левых сил все еще вызывает беспокойство среди инвесторов, поскольку новая порция неопределенности чревата стабильностью второй по величине экономики Еврозоны. Левый альянс получил 178 мест в Национальном собрании, тогда как "Национальное объединение" Марин Ле Пен получило 143 места, а центристский альянс президента Эммануэля Макрона - 156.
Издание пишет, что рост популярности левого альянса представляет потенциальную угрозу бизнесу и экономической стабильности. По данным Института Монтеня, их обещания могут потребовать дополнительных средств в размере около 179 миллиардов евро в год.
Франция уже сталкивается с бюджетным дефицитом, значительно превышающим 3% ВВП, разрешенных правилами Европейского Союза. Международный валютный фонд прогнозирует, что без дальнейших мер долг вырастет до 112% ВВП в 2024 году и будет увеличиваться примерно на 1,5 процентных пункта в год в среднесрочной перспективе.
Сообщается, что результаты выборов создают новые вызовы для французской экономики и рынков и финансовые менеджеры будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий.
Несмотря на первоначальную обеспокоенность, французские облигации не претерпели существенных изменений, а 10-летняя доходность осталась на уровне 3,2%. Евро тоже стабилизировался после колебаний.
Поскольку ни одна партия не получила необходимых для абсолютного большинства 289 мест, то, как пишет Reuters, работа парламента, скорее всего, будет парализована и разделена между тремя блоками, что также не придаю инвесторам уверенности.
"В итоге Макрон получил раздробленный парламент, который может ослабить роль Франции в Европейском Союзе и за его пределами и усложнить любому продвижению внутренней повестки дня", - пишет издание.
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