Акції французьких компаній впали через результати виборів

Сьогодні французькі ринки зазнали значних коливань після оголошення результатів виборів. Індекс CAC 40 спочатку впав на 0,6%, проте згодом додав 0,2%, оскільки інвестори припустили, що відсутність чіткої більшості у парламенті змусить новий уряд шукати компроміси та утриматися від радикальних фінансових рішень.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Аналітики зазначили, що результати виборів мають двоякий вплив на ринки.

"Альянс лівого крила не сприймається як дружній до бізнесу, і йому слід менше вірити в розумне управління бюджетом. Однак відсутність чіткої більшості в Асамблеї наразі притуплює будь-які плани щодо витрат і стає подушкою для розширення розкиду", - вважає аналітик Пітер Шаффрік.

Попри це, успіх лівих сил все ще викликає занепокоєння серед інвесторів, оскільки нова порція невизначеності загрожує стабільності другої за величиною економіки Єврозони. Лівий альянс отримав 178 місць у Національних зборах, тоді як "Національне об’єднання" Марін Ле Пен здобуло 143 місця, а центристський альянс президента Еммануеля Макрона — 156.

Видання пише, що зростання популярності лівого альянсу становить потенційну загрозу для бізнесу та економічної стабільності. За даними Інституту Монтеня, їхні обіцянки можуть вимагати додаткових коштів у розмірі близько 179 мільярдів євро на рік.

Франція вже стикається з бюджетним дефіцитом, який значно перевищує 3% ВВП, дозволених правилами Європейського Союзу. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що без подальших заходів борг зросте до 112% ВВП у 2024 році та збільшуватиметься приблизно на 1,5 відсоткових пункти на рік у середньостроковій перспективі.

Повідомляється, що результати виборів створюють нові виклики для французької економіки та ринків, і фінансові менеджери будуть уважно стежити за подальшим розвитком подій.

Попри початкове занепокоєння, французькі облігації не зазнали суттєвих змін, а 10-річна дохідність залишилася на рівні 3,2%. Євро також стабілізувався після коливань.

Оскільки жодна партія не здобула необхідних для абсолютної більшості 289 місць, то як пише Reuters, робота парламенту, найімовірніше, буде паралізована та розділена між трьома блоками, що також не додаю інвесторам впевненості.

"У підсумку Макрон отримав роздроблений парламент, що може послабити роль Франції в Європейському Союзі та за його межами та ускладнити будь-кому просування внутрішнього порядку денного", - пише видання.

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