Asus начала выпускать кухонные гаджеты

Компания Asus (Тайвань) вышла на рынок кухонных электронных устройств в США.

Как сообщает ixbt.com, первым продуктом стало устройство PureGo PD100, которое имеет сопутствующее приложение, поддерживает подключение по Bluetooth и беспроводную зарядку.

Производитель описывает PureGo PD100 как "детектор чистоты фруктов и овощей".

Использовать кухонный гаджет нужно так: вымыть фрукты или овощи в емкости с водой, а после этого опустить в эту воду датчик PD100, чтобы узнать, насколько она грязная.

PD100 способен измерять концентрацию пестицидов и других вредных примесей в воде.

Если вода грязная, ее нужно заменить чистой, снова помыть овощи и фрукты и повторить измерения.

Такие действия следует повторять до тех пор, пока устройство не сообщит, что в воде больше не осталось загрязняющих веществ.

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