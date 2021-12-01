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Asus начала выпускать кухонные гаджеты
Компания Asus (Тайвань) вышла на рынок кухонных электронных устройств в США.
Как сообщает ixbt.com, первым продуктом стало устройство PureGo PD100, которое имеет сопутствующее приложение, поддерживает подключение по Bluetooth и беспроводную зарядку.
Производитель описывает PureGo PD100 как "детектор чистоты фруктов и овощей".
Использовать кухонный гаджет нужно так: вымыть фрукты или овощи в емкости с водой, а после этого опустить в эту воду датчик PD100, чтобы узнать, насколько она грязная.Подписывайтесь на наш YouTube канал
PD100 способен измерять концентрацию пестицидов и других вредных примесей в воде.
Если вода грязная, ее нужно заменить чистой, снова помыть овощи и фрукты и повторить измерения.
Такие действия следует повторять до тех пор, пока устройство не сообщит, что в воде больше не осталось загрязняющих веществ.
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