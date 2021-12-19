Первое в истории SMS продадут на аукционе: сколько просят за лот

Первое в истории сообщение на сотовый телефон с текстом "Merry Christmas" в формате NFT выставил на аукцион оператор Vodafone. Торги пройдут 21 декабря. Деньги от продажи необычного лота передадут агентству ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает издание Rfi.

Первое SMS-сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года в 18:09 и содержало поздравление с Рождеством на английском. Текст получил Ричард Джарвис, в то время занимавший пост директора оператора Vodafone.

Небольшой текст был отправлен с компьютера на телефон модели Orbitel 901.

Самое первое SMS-сообщение в истории будет выставлено на продажу британским оператором 21 декабря. Аукцион организует дом Aguttes. По его оценкам, за лот могут отдать от 100 000 до 200 000 евро. В пресс-релизе компания Vodafone обязуется передать всю собранную сумму агентству ООН по делам беженцев.

Поскольку сообщение не материальный лот, его будут продавать в формате NFT – сертификата цифрового владения.

NFT или "невзаимозаменяемый токен" - это сертификат уникальности цифрового объекта, или цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.

Покупатель лота получит "анимированную версию исходного кода связи" и "цифровую рамку" с изображением телефона "после получения первого в мире SMS-сообщения".

Это не единичный случай, когда на продажу выставляют лот, связанный с историей современных технологий. Первое электронное письмо, первый твит и пост в соцсети, первый зарегистрированный сайт – эти лоты были проданы в формате NFT по ценам, иногда достигающим нескольких миллионов долларов.

Напомним, за 750 тысяч долларов на аукционе Christieʼs продали первую запись Википедии.