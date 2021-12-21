ТОП-5 новых клиник столицы: как Киев становится мощным центром медицинского въездного туризма

С каждым годом Украина принимает все больше иностранных медицинских туристов. Их количество исчисляется уже десятками тысяч человек в год, а тратят они в разы больше денег, чем обычные туристы.

Поэтому неудивительно, что современные частные клиники и медицинские центры в Украине открываются чуть ли не каждый месяц. Delo.ua узнало, за какими медицинскими услугами к нам едут иностранцы, и составило ТОП-5 самых интересных медицинских заведений, открывшихся в Киеве в 2021 году.

По словам Виолетты Янишевской, президента Украинской ассоциации медицинского туризма, в 2018 году один иностранный медтурист оставлял в Украине в среднем $2,5 тысячи.

"Ведущие украинские медучреждения заработали в 2018 году на въездном медицинском туризме в лечебном сегменте около $150 млн, — заявила Янишевская в интервью изданию DESTINATIONS. — Количество медицинских туристов санаторно-курортного направления примерно в два-три раза больше количества туристов лечебного направления, но из-за низкой средней стоимости услуг объем рынка оздоровительного медицинского туризма в Украине несколько меньше, чем лечебного, — примерно $100 млн в год".

Почему же иностранцы выбирают Украину? Во-первых, из-за высокого класса украинских медиков. Во-вторых, все больше отечественных клиник не уступают по уровню оснащенности европейским и американским. В-третьих, стоимость исследований и лечения у нас в разы ниже, чем во многих странах.

Наибольшей популярностью у иностранцев пользуются пластическая хирургия, стоматология, санаторно-курортное лечение, применение вспомогательных репродуктивных методов лечения, реабилитация, лечение офтальмологических заболеваний, кардиохирургия, клеточная терапия и так далее.

По словам экспертов рынка, в период с 2017 по 2019 год количество иностранцев, приехавших в Украину с целью медицинского туризма, удвоилось. Но пандемия Covid-19 приостановила этот бурный рост. По словам Виолетты Янишевской, в следующем году рынок не восстановится до показателей 2019 года. "Я думаю, как и многие международные эксперты, что восстановление рынка произойдет через три года", — отметила эксперт.

А пока медицинский туризм восстанавливает обороты, в Украине готовятся встречать иностранных пациентов, открывая самые современные медицинские центры с уникальным оборудованием и высококлассными специалистами. Мы выбрали пять самых интересных из них.

Добробут

Летом 2021 года в Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов "Добробут". Это единственный центр кардиохирургии в Украине и один из немногих в мире, где кардиохирургические операции проводятся миниинвазивно в более чем 80% всех "открытых" операций на сердце. Это собственная разработка хирургов клиники, которой можно гордиться.

"Мощность центра позволяет разместить 71 пациента на стационарное лечение, где в комфортных условиях они смогут получить качественную и своевременную помощь. Поликлиническое отделение будет принимать до 500 пациентов в день, — сказал на открытии учреждения гендиректор "Добробута" Олег Калашников. — Передовые технологии в диагностике и лечении — важное достижение нашей сети. Инновационный центр оснащен самым современным медицинским оборудованием, среди которого ангиограф Siemens Artis Q и томограф Siemens Somatom X последнего поколения".

Ведущие украинские медучреждения заработали в 2018 году на въездном медицинском туризме в лечебном сегменте около $150 млн. Виолетта ЯНИШЕВСКАЯ президент Украинской ассоциации медицинского туризма

MEDEUS

В начале этого года в столице открылся медицинский центр MEDEUS, ставший первым в Украине медицинским учреждением, которое ввело в свою практику уникальную методику диагностики всего организма посредством применения квантовых и нанотехнологий. Также в клинике используется терапевтическое оборудование нового поколения. Данные технологии воздействуют на организм электромагнитными полями, микротоками, инфракрасным светом. Кроме того, используются ингаляции медицинских газов ксенона и водорода.

Всего за 15 минут пациент получает точные результаты диагностики всех органов и систем организма, включая нервную систему, работу мозга, нейромедиаторов, гормонов, клеток иммунной системы.

Безболезненно и за максимально короткое время обследования пациент получает развернутое заключение с рекомендациями и планом лечения и профилактики. Учитывая рост популярности полного обследования организма, спрос на такую диагностику в Украине стабильно растет.

Считается, что за квантово-волновым исследованием организма будущее, поскольку по информативности такой диагностике нет равных. Данная технология является флагманом медицинской диагностики всего организма нового поколения, которая зарекомендовала себя в Германии, Японии, Китае и Сингапуре. Диагностический прибор сертифицирован в ЕС и Украине, пройдены все клинические исследования, основываясь на самых высоких критериях стандарта качества.

Адонис

Весной медицинская группа "Адонис" открыла в Киеве многопрофильную клинику с хирургическим стационаром на 24 одноместные палаты. В клинике будут предоставлять услуги инновационной реконструктивной хирургии при злокачественных новообразованиях желудка, проводить лучевую диагностику (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, высокотехнологичная рентген-операционная), инструментальную и лабораторную диагностику.

Также новая больница "Адониса" будет предоставлять услуги по инновационной клеточной терапии, реабилитации после Covid-19.

Recovery club

В начале 2021 года в столице стали популярными клиники инфузионной терапии. В клинике Recovery club вводят пациенту коктейли лечебных препаратов через капельницу. Самым большим спросом пользуются детоксикационные процедуры (особенно в праздники), а также коктейли для повышения иммунитета, что очень важно для восстановления организма после болезни.

HB Medical

Замыкает пятерку открытий 2021 года клинико-диагностический центр HB Medical. Это заведение укомплектовано новейшим медицинским и диагностическим оборудованием для магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ), ультразвуковой диагностики (УЗИ), низкодозовой цифровой рентгенографии (Х-RAY), эндо/колоноскопии, лабораторных анализов, консультативного приема врачей и так далее.

Пациенту здесь гарантируют швейцарское качество диагностики, и, глядя на уровень оборудования медцентра, в эти слова верится. МРТ делают на высокопольном томографе SIEMENS 1,5 Тесла экспертного класса 2021 года выпуска. А КТ предложат пройти на компьютерном томографе SIEMENS 32 среза (64 с технологией IVR) экспертного класса этого года выпуска с возможностью проведения низкодозовых обследований.

Перечисленные пять уникальных клиник, открывшихся в Киеве за неполный 2021 год, лишь подтверждают рост качества медицинских услуг в Украине и вселяют надежду, что объемы медицинского въездного туризма в стране восстановятся даже быстрее, чем прогнозировали эксперты рынка.