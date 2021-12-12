Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом

11 декабря в городе Новояворовск Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом после посещения хоккейного матча.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, передает "Львовский портал".

По данным издания, ориентировочно в 21:00 в больницу имени Юрия Липы попали десять детей, которые жаловались на плохое самочувствие.

Четверо из них были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В издании отмечают, что в этот же день все пострадавшие дети были на хоккейном матче на "Ледовой арене" на улице Тараса Шевченко, 5.

Напомним, 3 сентября этого года в одной из школ Киева около 50 учеников начальных и старших классов получили пищевое отравление.

Родители и врачи подозревали, что в учреждении произошла вспышка инфекционного заболевания или массовое отравление.

Ранее сообщалось, что в середине февраля в городе Раздельная Одесской области выявили вспышку вирусного гепатита А. В частности, заболели 15 детей и один взрослый, проживающие в частном доме.