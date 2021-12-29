Дело НГЗ на 9,2 млрд: рейдерская атака на завод закончилась для участников уголовными делами

Николаевский апелляционный суд обнародовал полный текст постановления, которым была отменена выплата 9,2 млрд грн активистам "Стоп шлам".

По мнению коллегии судей, иск не содержит никаких доказательств ущерба от работы Николаевского глиноземного завода, при его рассмотрении суд первой инстанции допустил многочисленные нарушения, а большая часть доказательств ненадлежащие, отмечает издание "Новости Н".

В опубликованном тексте постановления Николаевского апелляционного суда обращают внимание на несколько важных моментов не только касательно безопасности работы завода, но и касательно фальсификации доказательств и экспертиз, которые были приняты судом первой инстанции, и многочисленных нарушений, допущенных при рассмотрении дела.

Суд отмечает, что экспертизы, предоставленные активистами, незаконны и не могут быть использованы в качестве доказательства. Список лиц, от имени которых был подан иск, изменялся несколько раз, а в решение суда первой инстанции вообще включены лица, которых не было в иске. Также при рассмотрении дела в суде первой инстанции был допущен ряд грубых нарушений законодательства. В частности, суд принял дело к рассмотрению без уплаты полной суммы судебного сбора, распределение дела на судью проводилось во внерабочее время, все ходатайства защиты НГЗ были проигнорированы, а судья так и не вызвала в суд ни одного из заявленных пострадавших.

"В настоящее время все эти обстоятельства расследуются правоохранительными органами. Оценку действиям судьи первой инстанции, экспертов, общественных активистов и других привлеченных лиц должны давать Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Национальная полиция, которые уже расследуют многочисленные уголовные производства. Надеюсь, что досудебное расследование по этим делам завершится направлением обвинительных приговоров в Высший антикоррупционный суд и другие суды в соответствии с юрисдикцией", — отмечает адвокат Николаевского глиноземного Владимир Ващенко.

В настоящее время продолжается расследование 5 уголовных производств в отношении участников рейдерской атаки на НГЗ.

В частности, в полиции расследуют действия членов ОО "Стоп шлам". Правоохранители квалифицируют их по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного производства уже установлено, что в списках истцов числятся умершие люди, а также те, кто вообще не знает об иске — данные этих людей были использованы без их ведома.

В НАБУ открыто уголовное производство и осуществляется досудебное расследование в отношении судьи Ирины Бобровой по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью). А в ГБР продолжается расследование по статье 376-1 Уголовного кодекса Украины относительно незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда и служебного подлога судьи.

Также полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Правоохранители квалифицируют действия Ирхина, Левчука и Литвиненко по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины — "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа".

Еще одно уголовное производство расследуется по части 4 статьи 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" — адвокаты "Стоп шлам" предоставили в суд справки о заболеваниях коронавирусом с явными признаками подделки.