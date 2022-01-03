На ДМЗ Ярославского объяснили причину остановки производства

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, с 1 января текущего года остановил примерно на месяц доменное, сталелитейное и прокатное производство с целью проведения ремонтов оборудования.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"ДМЗ каждый год в январе приостанавливает метплощадку для проведения текущих ремонтов в основных цехах. Коксохим работает, там только завершили капремонт 4 батареи", - сообщил советник генерального директора по инвестициям DCH Steel Максим Минюшкин в воскресенье.

По его словам, остановка связана только с плановыми ремонтными работами.

"Планируем за месяц успеть провести все ремонты. Если раньше - сразу же запустимся", - сказал Минюшкин.

Ранее СМИ сообщили об остановке ряда цехов ДМЗ из-за якобы нерентабельности производства продукции.

ДМЗ с марта 2018 года принадлежит финансово-промышленной группе DCH Александра Ярославского, ранее принадлежал российскому "Евразу". Предприятие состоит из металлургического и коксохимического блока, и второй на данный момент работает.

ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. В 2020 году завод сократил выпуск стали на 66% по сравнению с 2019 годом – до 175 тыс. тонн, чугуна - на 67,3%, до 160 тыс. тонн, проката на 68,4%, до 140 тыс. тонн.