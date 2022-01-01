ДМЗ остановил металлургическое производство из-за нерентабельности - СМИ

Металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (ранее - Днепропетровский метзавод имени Петровского) с 1 января приостановила свою работу из-за нерентабельности производства, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свой источник на предприятии.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставки углей из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет предприятию быть рентабельным", - отметил он.

По словам источника издания, точные сроки простоя еще не известны, но предварительно ожидается, что остановка продлится минимум месяц, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры рынка металлопроката.

Днепровский метзавод с марта 2018 года принадлежит финансово-промышленной группе DCH Александра Ярославского, ранее принадлежал российскому "Евразу". Предприятие состоит из металлургического и коксохимического блока, и второй на данный момент работает.

ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. В 2020 году завод сократил производство втрое: выпуск стали упал на 66% до 175 тысяч тонн, чугуна - на 67% до 160 тысяч тонн, а проката на 68% до 140 тысяч тонн.

Однако в 2021 году, как сообщало агентство "Интерфакс-Украина, выпуск продукции ДМЗ снова резко вырос: за январь-ноябрь производство проката увеличилось на 64% до 192 тысяч тонн, стали - на 68% до 245 тысяч тонн, а чугуна – на 85% до 251 тысячи тонн.

Отметим также, что еще в конце сентября Министерство экономики инициировало запрет до конца 2022 года экспорта металлолома из Украины, что помогло бы украинской металлургии. Такую инициативу, помимо самих метпредприятий, поддержала, в частности, Европейская Бизнес Ассоциация. Однако Кабинет министров пока так и не принял такого решения.

Эксперты отмечали, что Украине действительно выгоднее перерабатывать металлолом внутри страны, а не экспортировать его, а резко возросший экспорт в этом году привел не только к простоям на металлургических предприятиях, которые теряют заказы, но и прямым потерям бюджета, поскольку экспортная пошлина на сталь в разы выше, чем на лом.