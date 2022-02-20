Украино-американская ракета "Антарес" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС (ВИДЕО)

В субботу, 19 февраля в 19:39 по киевскому времени состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Антарес" с космодрома Воллопс в Вирджинии. Это семнадцатая миссия (NG-17) за время существования проекта.

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".

Отмечается, что ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС).

В Государственном космическом агентстве Украины сообщают, что ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основная конструкция первой ступени разработана КБ "Южное" и изготовлена ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-Юком" (Запорожье), ООО "Чезара Телеметрия", "Рапид" (Чернигов) и другими по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Основная задача миссии – доставка на МКС провизии, оборудования для станции и материалов для научных исследований, вывоз с МКС и утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза. Это первая миссия Northrop Grumman Corporation, во время которой будет поднята орбита МКС с помощью подстыкованного к станции грузового корабля Cygnus.

Запуск Cygnus позволит провести на борту МКС, в частности, такие работы, как исследования о влиянии препарата на клетки рака, исследование компании Colgate-Palmolive об ускоренном старении кожи в условиях микрогравитации, демонстрацию технологии литий-ионных вторичных батарей, проверку гидропонных и аэропонных методов выращивания растений, испытание новых датчиков водорода.

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 16 раз, 15 из них – успешно.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на запуск ракеты.

"Радуюсь успешному запуску РН Антарес с космодрома Воллопс. Ракета вывела в космос корабль Cygnus, который пополнит запасы МКС и поможет в восстановлении ее орбиты", - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, 13 января компания SpaceX Илона Маска запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30".

Назначение спутника "Сич-2-30" – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть это спутник для гражданских задач, рассказали в Государственном космическом агентстве Украины.