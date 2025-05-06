2025 рік стане для українського ринку страхування періодом випробувань, адаптації та зростання, — Яцек Мейзнер, НАСК "Оранта"

НАСК "Оранта" — одна з найстаріших страхових компаній в Україні з більш ніж столітньою історією. Вона завжди асоціювалася зі страхуванням населення. Що тепер відбувається на ринку страхування та які головні зміни можете назвати?

— В Україні триває активний процес євроінтеграції, який впливає і на страховий ринок. У 2020 році відбулася зміна регулятора — нагляд за ринком перейшов до Національного банку України, який впроваджує низку європейських стандартів. Це стало для ринку своєрідною шоковою терапією. Нові вимоги змінюють усе: від платоспроможності та достатності капіталу до якості клієнтського обслуговування і цифровізації страхових послуг. Тепер компанії мають працювати лише у правовому полі та відповідати жорстким вимогам регулятора. Це правильний крок, адже якщо ми прагнемо інтегруватися в європейський ринок, маємо діяти за його правилами. "Оранта", звісно, теж підтвердила відповідність вимогам НБУ щодо платоспроможності та прозорості.

Найважливіша зміна на ринку — новий закон про "автоцивілку", який можна назвати справжньою революцією. Він передбачає значне збільшення страхових сум, що суттєво підвищує рівень страхового захисту для водіїв. Окрім цього, закон сприятиме очищенню ринку від несумлінних гравців, які занижують виплати або безпідставно відмовляють у відшкодуванні. Це допоможе не лише підвищити довіру до "автоцивілки" а й загалом покращити сприйняття страхування в Україні

З якими результатами у сегменті страхування фізосіб "Оранта" завершила 2024 рік з погляду премій, виплат, кількості договорів? Яка динаміка ключових показників у порівнянні з попередніми роками, довоєнним 2021 роком?

— Попри складні умови компанія демонструє стабільний розвиток. За даними Моторного (транспортного) страхового бюро України, у 2024 році НАСК "Оранта" уклала понад 1,36 млн договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Це найвищий показник серед українських страховиків.

За 2024 рік "Оранта" продемонструвала впевнене зростання за ключовими фінансовими показниками. Обсяг зібраних страхових премій зріс на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року та досяг 2,35 млрд грн.

Страхові виплати також збільшилися — компанія компенсувала збитки своїх клієнтів на суму понад 657 млн грн, що на 25% більше, ніж торік. При цьому кількість врегульованих справ зросла на 32%. Власний капітал збільшився на 58% — до 768 млн грн.

Активи компанії сягнули 2,28 млрд грн, що на 51% перевищує торішній показник. Такі результати підтверджують фінансову стійкість "Оранти" та її здатність покривати ризики відповідно до регуляторних вимог. Компанія також демонструє високу відповідальність перед державою: обсяг сплачених податків до бюджетів усіх рівнів зріс на 42% і становив майже 160 млн грн.

Як змінюється страховий ринок під час війни і наскільки затребуваними стають програми страхування, які враховують воєнні ризики?

— Після початку повномасштабної війни страховий ринок України зазнав суттєвих змін. На початку бойових дій обсяги страхових премій різко скоротилися, але поступово відновлюються. Найбільше зростання відбулося у сегменті ОСЦПВ, де у 2022-2023 роках кількість укладених договорів перевищила рівень 2021 року більш ніж на 110%. Добровільне страхування також починає повертати позиції.

Попит на страхові продукти, що покривають воєнні ризики, зростає. Люди дедалі частіше усвідомлюють необхідність захисту свого майна від наслідків бойових дій. НАСК "Оранта" розробила кілька спеціалізованих продуктів, зокрема "КАСКО Мілітарі", що покриває пошкодження авто внаслідок вибухів, обстрілів чи ДТП на блокпостах, а також програми страхування житла "Рідна квартира" та "Рідна оселя", які враховують воєнні ризики. Ці продукти дають змогу клієнтам почуватися більш захищеними навіть у складних умовах.

Який прогноз для ринку страхування фізичних осіб ви можете дати на 2025 рік? Чи буде подальше відновлення показників?

— Український ринок особистого страхування у 2025 році продовжить відновлення та адаптацію до нових економічних і соціальних реалій.

Війна, складна ситуація у сфері охорони здоров’я та макроекономічні виклики формують основні тренди у розвитку страхових продуктів і змушують компанії переглядати свої підходи. Попит на медичне страхування та поліси страхування життя зростатиме, адже дедалі більше людей усвідомлюють необхідність фінансового захисту здоров’я та добробуту своїх родин. У цьому контексті очікується активний розвиток корпоративного медичного страхування: бізнес розглядатиме його як ефективний інструмент утримання персоналу та підвищення соціальної відповідальності.

Важливим чинником буде посилення державного регулювання та можливі ініціативи у галузі медичного страхування. Ймовірно, зростатиме увага до реформування системи охорони здоров’я та пошуку механізмів, які б сприяли розвитку добровільного страхування. Також дедалі більшої популярності набуватимуть поліси, що страхують втрату доходу, особливо серед підприємців і фрилансерів.

Для багатьох українців, які ведуть власний бізнес або працюють без офіційного працевлаштування, такий захист стане важливим елементом фінансової стабільності. Водночас розвиток банківського сектору сприятиме активному поширенню кредитного страхування — банки стимулюватимуть клієнтів оформлювати поліси як інструмент захисту від ризиків неплатоспроможності.

Значну роль відіграватиме чинник воєнних ризиків. Уже сьогодні на ринку існує достатньо пропозицій страхових продуктів, що передбачають компенсацію збитків, завданих бойовими діями, і цей сегмент продовжить розширюватися, зокрема у сфері особистого страхування. Страхові компанії змушені адаптуватися до нових реалій, розробляючи продукти, які враховують підвищений рівень загроз.

Які ключові чинники впливатимуть на страховий ринок протягом 2025 року?

— На ринок у 2025 році впливатиме загальна геополітична ситуація, економічна стабільність та інтеграція України в європейський простір. Тривалі бойові дії та загроза атак РФ змушують страховиків переглядати оцінку ризиків, що впливатиме на умови договорів та вартість полісів. Одним із ключових чинників буде адаптація українського законодавства до стандартів ЄС, що передбачає впровадження нових вимог до прозорості роботи страховиків, їхньої фінансової стабільності та системи врегулювання страхових випадків. Це, з одного боку, створить додаткове навантаження на страховий сектор, а з іншого — сприятиме його зміцненню та підвищенню довіри з боку споживачів.

Додатковим викликом залишається інфляція та нестабільність валютного курсу, що безпосередньо впливає на собівартість страхових продуктів.

У таких умовах компаніям доведеться шукати баланс між доступністю страхових послуг і забезпеченням їхньої фінансової надійності. Окреме значення матиме питання перестрахування: після валютних обмежень, запроваджених у 2022 році, співпраця з міжнародними перестраховиками ускладнилася, що негативно вплинуло на здатність українських страховиків ефективно управляти ризиками. Якщо вдасться пом’якшити ці обмеження та повернути на ринок страхування глобальних гравців, це допоможе суттєво розширити можливості страховиків і запропонувати клієнтам більш стійкі страхові продукти.

Загалом 2025 рік стане для українського ринку страхування періодом випробувань, адаптації та зростання. Страхові компанії змушені будуть швидко реагувати на виклики, впроваджувати нові продукти, що відповідають актуальним загрозам, і водночас підвищувати рівень сервісу. Успішність їхньої діяльності залежатиме від здатності поєднувати фінансову стійкість, технологічні інновації та чутливість до потреб клієнтів, що особливо важливо в умовах нестабільності.