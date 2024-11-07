"Експрес Страхування" і "Укравтолізинг" об'єднаються в нову небанківську фінансову групу

Страхова компанія "Експрес Страхування" готується об'єднатися з "Укравтолізингом" і утворити небанківську фінансову групу (НФГ). Про це розповіла в.о. генерального директора компанії Наталія Бортюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За рішенням акціонерів, "Експрес Страхування" буде відповідальною особою у НФГ. Необхідні документи для реєстрації вже подані до Національного банку України.

На думку Бортюк, об'єднання ресурсів двох компаній відкриває великі можливості для взаємодії з клієнтами та партнерами, а також дозволить значно зміцнити свої позиції, не змінюючи ключових пріоритетів.

Вона долала, що стратегія компанії залишиться незмінною. Водночас акцент буде зроблено на забезпеченні високої якості послуг та збереженні довіри клієнтів.

"Експрес Страхування" створювалася як компанія, що спеціалізується на автострахуванні. З першого дня ми займаємося тим, у чому добре розуміємося, де ми – експерти. Основна мета нашої роботи – максимальний захист і максимальний сервіс для кожного клієнта, що, на жаль, далеко не завжди було правилом на українському ринку", – розповіла Бортюк.

Наталія Бортюк. Фото надане пресслужбою "Експрес Страхування"

В.о. генерального директора зазначила, що за цим принципом будується вся робота в СК "Експрес Страхування", навіть "в тих нестабільних умовах, в яких ми живемо".

Команду "Експрес Страхування" підсилила Катерина Лукашенко, яка обійняла посаду директорки з комерційної діяльності. Серед її обов'язків – розробка нових клієнтоорієнтованих рішень, розробка та реалізація стратегічних ініціатив, спрямованих на оптимізацію внутрішніх процесів, реорганізація бек-офісних процесів та вдосконалення процедур врегулювання страхових випадків, впровадження цифрових рішень.

За словами Бортюк, за 9 місяців 2024 року страхові виплати СК «Експрес Страхування» зросли майже вдвічі, до 377,4 млн грн, а премії – на 33%. Крім того, за цей період компанія збільшила технічні резерви на 25,1%, а ліквідні активи – на 16,3%.

В планах компанії — підготовка до роботи в нових умовах ринку ОСЦПВ ("автоцивілка"). Зокрема, йдеться про розширення мережі СТО-партнерів та вдосконалення прямого врегулювання. На сьогодні "Експрес Страхування" має 101 партнерське СТО. Компанія також має намір розширити можливості програм зі страхування воєнних ризиків та вдосконалення сервісу для клієнтів – оптимізація процесів, скорочення часу на виплати, підвищення зручності обслуговування.

СК "Експрес Страхування" заснована у 2008 році. Вона входить до "Укравто Груп" і є одним із лідерів автострахування. Компанія входить у число найбільш капіталізованих компаній на страховому ринку України, працює за принципом персоналізованого клієнтського сервісу і надає повний супровід від моменту укладання договору страхування до повного відновлення авто у разі настання страхової події.

ТОВ "Укравтолізинг" було засновано у 2006 році, також належить до "Укравто Груп". Компанія надає ексклюзивні умови фінансового лізингу та розробляє індивідуальні програми придбання автомобілів у лізинг.