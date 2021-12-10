При удаленной работе падение на пути к столу — производственная травма: так решил суд в Германии

Высший федеральный социальный суд Германии постановил, что мужчина, который поскользнулся и сломал спину, направляясь от своей кровати домашнему офису, может потребовать страховку от несчастных случаев на рабочем месте. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина работал из дома и направлялся по винтовой лестнице к своему рабочему столу, который находится этажом ниже его спальни, говорится в постановлении федерального суда, занимающегося вопросами социального обеспечения.

Во время перехода он поскользнулся и сломал себе спину. Решено, что он поскользнулся и сломал спину, когда технически добирался до работы.

Суд отметил, что сотрудник обычно начинал трудиться в своем домашнем офисе "сразу, не позавтракав заранее". Но обязательное страхование от несчастных случаев предоставляется только на "первую" поездку на работу, предполагая, что "поездка" на завтрак после того, как сотрудник уже побывал в домашнем офисе, не считается путем на рабочее место.

Страхование работодателя отказало в покрытии иска. Два суда низшей инстанции разошлись во мнениях, но Высший федеральный социальный суд заявил, что "первая утренняя поездка от постели до домашнего офиса (была — Delo.ua) застрахованным рабочим маршрутом".

В результате суд постановил: "Истец попал в аварию на работе, когда упал утром по дороге в свой домашний офис".

В постановлении говорится: "Если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и в случае, когда деятельность осуществляется на территории компании".

Напомним, во время карантинных ограничений в большинстве компаний изменились не только форматы работы сотрудников, но и социальные пакеты, которые всегда были барометром развития отрасли и состояния рынка труда. В период непрекращающихся локдаунов работодатели поддерживают и мотивируют своих сотрудников.

Тем временем в Украине правительство определило ряд признаков того, что отношения между работодателем и работником следует считать трудовыми. Соответственно, такие сотрудники должны работать по трудовому договору и иметь соцпакет, гарантии и компенсации.