Стратегія ARX залишається незмінною: забезпечувати стабільну та прибуткову діяльність, — В’ячеслав Гавриленко, СК ARX

Про ключові ризики для фінансової системи, зміни у попиті на страхові продукти під час війни, стан рику КАСКО, «автоцивілки» та страхування воєнних ризиків, а також про ключові аспекти стратегії компанії ARX в інтерв’ю «ТОП-100» розповів В’ячеслав Гавриленко, заступник голови правління СК ARX, генеральний директор ARX Life

З якими результатами ARX завершила 2024 рік щодо валових премій та виплат? Яка динаміка у порівнянні з минулим роком?

— 2024 рік став для ARX досить успішним у багатьох аспектах. Сукупний обсяг валових премій компаній ARX та ARX Life зріс на 15%, сягнувши 4,6 млрд грн. Тож ми на другому місці серед страховиків за цим показником.

Проте для ARX пріоритетами є не місце в рейтингу платежів чи збільшення ринкової частки за будь-яку ціну, а забезпечення стабільного прибутку саме від страхової діяльності, що є нашою головною бізнес-ціллю. Це ключова вимога акціонерів, і 2024 року вона була повністю виконана.

Звісно, важливо не тільки нарощувати частку ринку та обсяг премій, але й залишатися прибутковим бізнесом. Як цього досягти у поточних умовах?

— Треба говорити не тільки про продажі, а й про прибутковість, адже пріоритет надається розвитку прибутковості продуктів і зростанню насамперед тих продуктів, які будуть давати нам саме цільовий рівень прибутку. Ще раз наголошу, йдеться про прибуток саме від страхової діяльності. Пріоритет залишається незмінним: зростати завдяки розширенню прибуткових напрямів, а не ризикових рішень чи агресивній експансії у неприбуткові сегменти.

За показниками, компанія збільшила активність на ринку «автоцивілки» і почала нарощувати свою частку. Чи вдалося досягти запланованого на 2024 рік і які плани щодо цього сегменту моторного страхування на поточний рік?

— У минулому році ми активніше зайнялись розвитком напряму «автоцивілки», зокрема готувались до нових умов. Хоча раніше цей сегмент традиційно був неприбутковим, з 2025-го ситуація змінюється. Нові можливості прямого врегулювання, підвищення страхових лімітів та справедливого ціноутворення (залежно від збитковості) відкрили нові перспективи. Отже ми не ставимо за мету просто нарощувати ринкову частку ОСЦПВ, головна і єдина ціль – розвиток саме прибуткових сегментів і досягнення прибутку загалом від цього продукту.

Після початку дії нових умов важливою перевагою в «автоцивілці» для клієнтів ARX стає високий рівень сервісу за врегулюванням. У минулому компанія інвестувала значні ресурси у технології та бізнес-процеси, які ще тоді докорінно змінили процес виплат і дали змогу зробити сервіс врегулювання за КАСКО найкращим на ринку. Тепер і клієнти з ОСЦПВ відчують справжню якість, яка вже стала для них звичним високим стандартом у КАСКО.

З початком війни страховики почали запроваджувати страхування воєнних ризиків. Як розвивається цей напрям? Про який перший досвід можна говорити?

— З початком повномасштабної війни ми були першими, хто почав запроваджувати страхування від воєнних ризиків. Це стосувалося як КАСКО та особистого страхування, так і страхування майна, спецтехніки та вантажних перевезень.

Ми багато і детально про це вже розповідали. На жаль, актуальність цього не зникла, тож ми продовжуємо дуже обережно працювати з клієнтами у цьому напрямі і поточного року.

Попит на ці продукти не зменшується, і компанія продовжує працювати з клієнтами за цими договорами. На момент підбиття підсумків 2024 року ARX вже виплатила майже 20 млн грн за цими ризиками, проте залишається обережною у прогнозах щодо збитковості цих продуктів у 2025 році.

Війна може завдавати катастрофічних збитків, так само як і масштабне стихійне лихо, яке ми, наприклад, спостерігали у США. Що саме найбільш активно розвивається на ринку загалом і в ARX зокрема?

— Варто наголосити, що страхування від традиційних ризиків (зокрема згаданих стихійних лих) не втрачає своєї актуальності. Масштаби збитків від традиційних ризиків великі, і страховики стабільно сплачують за ним чималі суми. Йдеться про КАСКО, страхування вантажів, страхування майна. Якщо це страхування майна від традиційних ризиків, то тут спостерігаються найбільші середні суми виплат – вони вимірюються десятками і сотнями мільйонів гривень. На жаль, стихійні лиха нікуди не поділися і ризик їхнього настання, напевно, тільки збільшується.

Щодо страхування воєнних ризиків, то воно охоплює широкий спектр продуктів – від страхування житла та автомобілів до страхування промислових об’єктів, вантажів і транспорту. У 2024 році найбільший попит спостерігався на страхування нерухомості та КАСКО з покриттям воєнних ризиків.

Для розширення умов такого страхування ми залучили міжнародне перестрахування, підписавши унікальну угоду з урядовою компанією DFC (США) у листопаді минулого року. Завдяки такому позитивному досвіду вже на початку поточного року для нашого продукту відкрився приватний ринок перестрахування Lloyds (Лондон).

Наразі доступно дві опції у страхуванні. Перша – покриття воєнних ризиків у партнерстві з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) на суму до 100 млн грн за одним об’єктом, що є еквівалентом $2,5 млн. Друга – покриття до $50 млн за одним об’єктом у партнерстві з Lloyd`s.

Третій рік поспіль фінансова система провела в умовах війни. Які три найбільші виклики для ринку?

— Українська фінансова система вже третій рік працює в умовах повномасштабної війни, і це створює безпрецедентні виклики для страховиків. Серед основних чинників, які впливають на ринок:

Кадровий потенціал. Втрата спеціалістів через мобілізацію, еміграцію та емоційне вигорання залишається серйозною проблемою для страхових компаній.

Кадровий потенціал. Втрата спеціалістів через мобілізацію, еміграцію та емоційне вигорання залишається серйозною проблемою для страхових компаній. Регуляторні зміни. 2024-й став роком найбільших змін на ринку за останні два десятиріччя. Усі компанії працювали над впровадженням європейських вимог Закону «Про страхування» та відповідних нормативних актів НБУ. Ми розуміємо, що інколи здається, такі зміни суттєво ускладнюють нашу роботу та збільшують наші адміністративні видатки, але водночас віримо, що переваги прозорого, платоспроможного та відповідального страхового ринку набагато важливіші для розвитку страхування, особливо у довготерміновій перспективі.

Регуляторні зміни. 2024-й став роком найбільших змін на ринку за останні два десятиріччя. Усі компанії працювали над впровадженням європейських вимог Закону «Про страхування» та відповідних нормативних актів НБУ. Ми розуміємо, що інколи здається, такі зміни суттєво ускладнюють нашу роботу та збільшують наші адміністративні видатки, але водночас віримо, що переваги прозорого, платоспроможного та відповідального страхового ринку набагато важливіші для розвитку страхування, особливо у довготерміновій перспективі. Стан економіки та бізнес-клімат. Інфляція, валютні коливання та загальний рівень платоспроможності населення безпосередньо впливають на попит на страхові послуги.

Який прогноз ви для себе робите на 2025 рік? Яким його бачите для страхового ринку?

— Загалом ми плануємо помірне зростання премій у 2025 році, зосереджуючись на прибуткових сегментах. Компанія продовжить інвестувати у якість сервісу, стабільність та інновації, адже саме ці чинники визначають лояльність клієнтів та конкурентоспроможність на ринку.

Основна стратегія ARX залишається незмінною: не гнатися за місцем у рейтингах, а забезпечувати стабільну та прибуткову діяльність, пропонуючи клієнтам надійний захист та високу якість обслуговування.