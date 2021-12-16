Корогодский написал "Красную книгу Гарика": один из читателей выиграет миллион

Бизнесмен и меценат Гарик Корогодский написал новую книгу. Назвал ее “Красная книга Гарика”, потому что занес туда самые ценные воспоминания своей жизни: про родных, про первый крупный бизнес и первые большие проблемы.

В промо книги решил использовать традиционный прием — розыгрыш. Все покупатели смогут принять участие в игре, победитель которой получит миллион. Для этого нашел партнера.

Привлечь внимание к книге должны и фотоиллюстрации, которые сложились в отдельный арт-проект фотохудожника Ярослава Голубчика. Съемки проходили в самых разных местах, в том числе Чернобыльской зоне.

Это третья книга из серии "истории еврейского мальчика". Две предыдущие — "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика" и "Как потратить миллион, которого нет 2". А еще у Гарика есть книга с провокационным (как он любит) названием "У нас был секс", написанная в соавторстве с Татьяной Влащенко.

"Гарик написал историю, похожую на семейный альбом: когда его листаешь, можно и похохотать, и поскучать, и вспомнить", — говорится в анонсе книги на Yakaboo. Там же и условия участия в "Игре на миллион".

Гарик Корогодский "Красная книга Гарика"

Гарик Корогодский, совладелец ТРЦ "Dream Town", фитнес-центра "Аквариум", гендиректор компании "Вита Веритас", сооснователь благотворительного фонда "Жизнелюб".

Сам автор написал в анонсном посте в Meta: "Многие из нас в эти дни (ха, наконец-то у нас общие "эти дни") пишут список литературы на следующий год, ревниво подглядывая в текущий. Да, многим из нас, мне тож, стыдно, что план по читанке провален. Давайте же завалим одну книгу, мою, и я добазарюсь ТАМ через Ба о зачете за 2021».