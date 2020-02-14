Гаджеты 5 минут назад

Huawei предлагает управлять лифтами со смартфона

В компании утверждают, что таким образом можно снизить риск заражения коронавирусом

Huawei предлагает управлять лифтами со смартфона Huawei предлагает управлять лифтами со смартфона
Фото: LiveJournal

Новый китайский коронавирус не только уносит большое число жизней, но также существенно влияет на экономику как Китая, так и всего мира. А ещё он заставляет людей и компании искать различные варианты обеспечения дополнительно безопасности.

Как сообщается, Huawei совместно Wanglong Intelligent разработали программное решение для удалённого управления лифтом. ПО позволяет вызвать лифт и выбрать этаж, так что человек вообще не контактирует с кнопками, а это значит, что уменьшается риск заражения. К сожалению, источник не приводит большого числа подробностей. В частности, не говорится о том, насколько велико в Китае число лифтов, поддерживающих подобное управление.

Huawei предлагает управлять лифтами со смартфона, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Wanglong Intelligent и Huawei до 30 июня будут распространять своё ПО абсолютно бесплатно, если речь идёт о государственных организациях, школах, предприятиях и других подобных структурах. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также:
Xiaomi представила два новых флагмана с поддержкой 5G и камерами на 108 Мп

Ранее стало известно, что смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию "Радар вспышки" (Radar of Outbreak). Система выдает самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашого бизнеса! 

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: ixbt.com

Новости по теме:

Коронавирус резко изменил поведение потребителей по всему миру
Коронавирус резко изменил поведение потребителей по всему миру
Samsung анонсировал цены на смартфоны Galaxy S20 в Украине
Samsung анонсировал цены на смартфоны Galaxy S20 в Украине
В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса
В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. В Киеве на месте завода планируют построить несколько многоэтажек

  2. Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)

  3. Рестораны разрывают договоры с Glovo? Что происходит с доставкой еды в Киеве

  4. Коронавирус резко изменил поведение потребителей по всему миру

  5. В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса

Загрузка...