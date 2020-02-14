Новый китайский коронавирус не только уносит большое число жизней, но также существенно влияет на экономику как Китая, так и всего мира. А ещё он заставляет людей и компании искать различные варианты обеспечения дополнительно безопасности.

Как сообщается, Huawei совместно Wanglong Intelligent разработали программное решение для удалённого управления лифтом. ПО позволяет вызвать лифт и выбрать этаж, так что человек вообще не контактирует с кнопками, а это значит, что уменьшается риск заражения. К сожалению, источник не приводит большого числа подробностей. В частности, не говорится о том, насколько велико в Китае число лифтов, поддерживающих подобное управление.

Huawei предлагает управлять лифтами со смартфона, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Wanglong Intelligent и Huawei до 30 июня будут распространять своё ПО абсолютно бесплатно, если речь идёт о государственных организациях, школах, предприятиях и других подобных структурах.

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Ранее стало известно, что смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию "Радар вспышки" (Radar of Outbreak). Система выдает самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности.