Как научиться получать удовольствие от занятий спортом

Но как-то же люди занимаются спортом? Значит ненависть к тренировкам можно преодолеть. Главное, изменить отношение к ним, то есть перевести из разряда "можно было бы заняться" в разряд "мне очень нужно это сделать". Рассказываем, как к этому прийти.

Найдите партнера

Попросите кого-нибудь пойти с вами в спортзал. Выберите человека, который заботится о своем здоровье. Во-первых, вы сможете пообщаться, а во-вторых, создадите себе резервную мотивацию, если вашего стремления к спорту будет недостаточно, чтобы пойти на тренировку.

Выберите свой уровень сложности

Большинство людей начинают с одного из двух вариантов. Первый — выходи и беги, пока не запыхаешься или не упадешь. Второй — схожу в спортзал, погуляю, посмотрю, может, сделаю пару подходов. И один, и второй — провальные. В первом случае человек ставит себе слишком высокую планку, во втором — слишком низкую. Ваша цель — установить достаточно сложный для вас, но не перегруженный режим тренировки. Достаточная сложность — это ключ к получению удовольствия.

Ставьте цели

Ваша цель — не похудеть или набрать мышечную массу. Ваша цель — заниматься спортом. Например, вы можете поставить цель побить свой личный рекорд в беге на длинные дистанции, отжиманиях или подтягиваниях, в растяжке шпагата или подъеме веса. Фитнес-цели превращают занятия в спортзале в игру, в которой вы стремитесь побить свой предыдущий рекорд.

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Расширяйте свою зону комфорта

Вы переживаете, что не будете самым стройным или самым подтянутым человеком в тренажерном зале? А вы знаете, что наше сознание может стать самым большим препятствием для получения удовольствия от тренировки. Главное — привыкнуть к этому. Когда вы продолжите приходить на тренировки, вы будете все меньше уделять внимания окружающим и больше — своим занятиям.

Экспериментируйте

Не придерживайтесь одного и того же распорядка. Делайте миксы и пробуйте разные упражнения. Есть много различных вариантов, которые вы можете включить в свои тренировки. Если вам не нравится поднимать тяжести или бегать, займитесь плаванием, боевыми искусствами или танцами. Занятиями на тренажерах и бегом не ограничиваются физические нагрузки.

Слушайте музыку

Музыка может улучшить тренировку. С любимыми мелодиями любой вид спорта покажется вдвойне приятнее.

Короткие тренировки

Нет времени или энергии заниматься целый час? Занимайтесь 20-30 минут. Более короткие тренировки могут дать лучшие результаты, чем длинные, если их интенсивность выше и ваша концентрация лучше.

Ежедневные задания

Превратите тренировку в игру. Вам может быстро наскучить один и тот же набор упражнений. Дополняйте его необычными тренировочными задачами. Например, если вы отжимаетесь, пробуйте отжиматься разными способами. Если вы танцуете, добавьте в свою программу другие виды танца. Если не знаете, как разнообразить свои упражнения, полистайте журналы или посмотрите в интернете — там есть масса интересных примеров.

Награждайте за усилия

Многие люди считают, что лучше награждать себя за потерю веса или набор мышечной массы. Это опасный вариант — вес уходит неравномерно, собственно, как и появляется мышечная масса. Вместо этого, поощряйте себя за посещение тренажерного зала и регулярные тренировки. Награда за тренировки — это награда за вашу приверженность здоровью.

Используйте тренировки для снятия стресса

Многие люди используют тренажерный зал для снятия стресса. Некоторые из них идут на тренировку после сложного дня, даже если это не было у них запланировано. Если вы начнете делать так же, занятия станут для вас способом избавления от негативных эмоций, и у вас исчезнет еще одна причина, по которой вы не хотите идти в спортзал.

Рекордные улучшения — лучше записывать фитнес, а не улучшения тела. Запись потери веса или набора мышечной массы — хорошая идея, но из-за особенностей вашего метаболизма становится все труднее изменять вес по мере того, как вы регулярно ходите в спортзал. Но если вы над этим работаете, то улучшение физической формы может и дальше расти. Записывайте свою силу, выносливость и гибкость, чтобы гордиться своими достижениями.

Выделяйте время

Если вы честно себе ответите на вопрос: "Есть ли у меня время на тренировки?", ответ будет утвердительный. Занятия спортом повышают уровень энергии и улучшают настроение. Неужели вы не можете найти для этого сорок минут в течение дня. Вы можете вставать на час раньше или идти на тренировку сразу после работы, не заходя домой. Как только вы найдете время и сделаете это привычкой, вы действительно захотите заниматься спортом, а не просто будете себя заставлять.