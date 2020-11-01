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ЗОЖ 50 минут назад

Как научиться получать удовольствие от занятий спортом

Многие люди жалуются на то, что у них не хватает времени для занятий спортом. На самом деле, в большинстве случаев эти люди врут сами себе. Правда в том, что они просто ненавидят тренировки, поэтому никогда не включают их в список своих приоритетов

Как научиться получать удовольствие от занятий спортом Как научиться получать удовольствие от занятий спортом

Но как-то же люди занимаются спортом? Значит ненависть к тренировкам можно преодолеть. Главное, изменить отношение к ним, то есть перевести из разряда "можно было бы заняться" в разряд "мне очень нужно это сделать". Рассказываем, как к этому прийти.

Найдите партнера

Попросите кого-нибудь пойти с вами в спортзал. Выберите человека, который заботится о своем здоровье. Во-первых, вы сможете пообщаться, а во-вторых, создадите себе резервную мотивацию, если вашего стремления к спорту будет недостаточно, чтобы пойти на тренировку.

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Выберите свой уровень сложности

Большинство людей начинают с одного из двух вариантов. Первый — выходи и беги, пока не запыхаешься или не упадешь. Второй — схожу в спортзал, погуляю, посмотрю, может, сделаю пару подходов. И один, и второй — провальные. В первом случае человек ставит себе слишком высокую планку, во втором — слишком низкую. Ваша цель — установить достаточно сложный для вас, но не перегруженный режим тренировки. Достаточная сложность — это ключ к получению удовольствия.

Ставьте цели

Ваша цель — не похудеть или набрать мышечную массу. Ваша цель — заниматься спортом. Например, вы можете поставить цель побить свой личный рекорд в беге на длинные дистанции, отжиманиях или подтягиваниях, в растяжке шпагата или подъеме веса. Фитнес-цели превращают занятия в спортзале в игру, в которой вы стремитесь побить свой предыдущий рекорд.

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Расширяйте свою зону комфорта

Вы переживаете, что не будете самым стройным или самым подтянутым человеком в тренажерном зале? А вы знаете, что наше сознание может стать самым большим препятствием для получения удовольствия от тренировки. Главное — привыкнуть к этому. Когда вы продолжите приходить на тренировки, вы будете все меньше уделять внимания окружающим и больше — своим занятиям.

Экспериментируйте

Не придерживайтесь одного и того же распорядка. Делайте миксы и пробуйте разные упражнения. Есть много различных вариантов, которые вы можете включить в свои тренировки. Если вам не нравится поднимать тяжести или бегать, займитесь плаванием, боевыми искусствами или танцами. Занятиями на тренажерах и бегом не ограничиваются физические нагрузки.

Слушайте музыку

Музыка может улучшить тренировку. С любимыми мелодиями любой вид спорта покажется вдвойне приятнее.

Короткие тренировки

Нет времени или энергии заниматься целый час? Занимайтесь 20-30 минут. Более короткие тренировки могут дать лучшие результаты, чем длинные, если их интенсивность выше и ваша концентрация лучше.

Ежедневные задания

Превратите тренировку в игру. Вам может быстро наскучить один и тот же набор упражнений. Дополняйте его необычными тренировочными задачами. Например, если вы отжимаетесь, пробуйте отжиматься разными способами. Если вы танцуете, добавьте в свою программу другие виды танца. Если не знаете, как разнообразить свои упражнения, полистайте журналы или посмотрите в интернете — там есть масса интересных примеров.

Награждайте за усилия

Многие люди считают, что лучше награждать себя за потерю веса или набор мышечной массы. Это опасный вариант — вес уходит неравномерно, собственно, как и появляется мышечная масса. Вместо этого, поощряйте себя за посещение тренажерного зала и регулярные тренировки. Награда за тренировки — это награда за вашу приверженность здоровью.

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Используйте тренировки для снятия стресса

Многие люди используют тренажерный зал для снятия стресса. Некоторые из них идут на тренировку после сложного дня, даже если это не было у них запланировано. Если вы начнете делать так же, занятия станут для вас способом избавления от негативных эмоций, и у вас исчезнет еще одна причина, по которой вы не хотите идти в спортзал.

Рекордные улучшения — лучше записывать фитнес, а не улучшения тела. Запись потери веса или набора мышечной массы — хорошая идея, но из-за особенностей вашего метаболизма становится все труднее изменять вес по мере того, как вы регулярно ходите в спортзал. Но если вы над этим работаете, то улучшение физической формы может и дальше расти. Записывайте свою силу, выносливость и гибкость, чтобы гордиться своими достижениями.

Выделяйте время

Если вы честно себе ответите на вопрос: "Есть ли у меня время на тренировки?", ответ будет утвердительный. Занятия спортом повышают уровень энергии и улучшают настроение. Неужели вы не можете найти для этого сорок минут в течение дня. Вы можете вставать на час раньше или идти на тренировку сразу после работы, не заходя домой. Как только вы найдете время и сделаете это привычкой, вы действительно захотите заниматься спортом, а не просто будете себя заставлять.

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