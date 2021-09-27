Lifestyle 1 час назад

Кто съехался на Неделю моды в Милане: эксклюзивные кадры образов знаменитостей (ФОТО)

Редакторы модных журналов и фешн-блогеры съехались в Милан на одно из самых главных модных событий года — Milan Fashion Week. Побывавшая там фотокорреспондент Delo.ua Александра Паршина поймала в свой объектив яркие луки знаменитостей

Дизайнер и инфлюенсер Амина Муадди после показа Prada. Фото: Александра Паршина
Дизайнер и инфлюенсер Амина Муадди после показа Prada. Фото: Александра Паршина
Модель Ники Ву Жи перед показом Prada. Фото: Александра Паршина
Модель Ники Ву Жи перед показом Prada. Фото: Александра Паршина
Датская модель Мона Тугаард перед показом Prada. Фото: Александра Паршина
Датская модель Мона Тугаард перед показом Prada. Фото: Александра Паршина
Модель Каролина Даур, (Германия) перед показом Prada. Фото: Александра Паршина
Модель Каролина Даур, (Германия) перед показом Prada. Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Джессика Ванг (США) перед показом Giorgio Armani. Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Джессика Ванг (США) перед показом Giorgio Armani. Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Кьяра Ферраньи (Италия) перед показом Etro.Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Кьяра Ферраньи (Италия) перед показом Etro.Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Джессика Ванг (США) перед показом Tod`s. Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Джессика Ванг (США) перед показом Tod`s. Фото: Александра Паршина
Карина Нигай, стилист, блогер, писатель перед показом Tod`s. Фото: Александра Паршина
Карина Нигай, стилист, блогер, писатель перед показом Tod`s. Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Джиневра Мавилла (Италия) перед показом Tod`s. Фото: Александра Паршина
Фешин-блогер Джиневра Мавилла (Италия) перед показом Tod`s. Фото: Александра Паршина

Последние дни на пике внимания мировой фешн-индустрии и модных блогеров — Милан. В итальянской столице проходит Milan Fashion Week сезона весна-лето-2022.

Неделя моды в Милане входит в "большую четверку" главных событий в мире моды. В ее программе — модные шоу всех главных итальянских брендов: Giorgio Armani, Fendi, Etro, Versace, Prada, Moschino, Roberto Cavall и других.

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Потому сюда съезжаются представители фешн-индустрии из всех стран: крупные байеры, редакторы влиятельных модных журналов, популярные  стилисты и модели и, конечно, streetstyle-блогеры, имеющие миллионы подписчиков.

Специальный фотокорреспондент Delo.ua Александра Паршина в эксклюзивном фоторепортаже с Milan Fashion Week 2021 запечатлела самые яркие образы модных инфлюенсеров, приехавших на показы известных дизайнеров Недели моды в Милане.  

Сейчас на улицах Милана очень оживленно, ведь Неделя моды впервые после пандемии проходит в реальном формате — 42 бренда показывают свои коллекции офлайн. Хотя в программе осталось и немало онлайн-показов — виртуально продемонстрировать публике модные тренды предпочли 19 брендов.

График фешн-инфлюенсеров в итальянской столице в эти дни очень насыщенный, ведь надо успеть попасть не только на модные шоу (причем перед каждым показом сменив образ), но и появиться на множестве других событий — приемах, презентациях и даже спортивных мероприятиях, таких, например, как вечер моды и бейсбола, которые провел Boss в спортивном центре Кеннеди.

Анна ВинтурАнна Винтур, главный редактор американского Vogue перед показом Etro на Неделе моды в Милане. Фото: Александра Паршина / Delo.ua

Кроме того, в программе Недели моды в Милане The World of Vogue Talents и CNMI Sustainable Fashion Awards, где отметили начинающих дизайнеров и бренды, которые предпринимают шаги ради уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

Пелайо Диас Пелайо Диас, испанский streetstyle-блогер перед показом Giorgio Armani на Неделе моды в Милане. Фото: Александра Паршина / Delo.ua

Неделя моды в Милане: модные тренды в одежде гостей 

Среди самых популярных вещей, которые носят гости Миланской Недели моды, — оверсайз-пиджаки и элегантные клетчатые костюмы, кожаные плащи и брюки, смелые мини-юбки.

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В тренде кашемировые бежевые пальто.  Как сочетать модные в этом сезоне оттенки коричневого, показывает модный блогер Леони Ханне. А тем, кто хочет ярких решений, будет интересен ее лук, в котором сочетаются глубокие оттенки фиолетового, синего и зеленого. Комбинация этих цветов создает элегантный образ для вечерних выходов.

Фешин-блогер и модель Леони Ханне перед показом Giorgio Armani на Неделе Моды в Милане. Фото: Александра ПаршинаФешн-блогер и модель Леони Ханне перед показом Giorgio Armani на Неделе моды в Милане. Фото: Александра Паршина / Delo.ua

Один из длинных трендов ближайших сезонов —  много-много трикотажа. Эту тенденцию наблюдаем в луке Вики Радер. Трикотажный костюм  стилист и фешн-блогер надела на показ новой коллекции Tod`s.

Вики Радер, стилиста и модного блогераВики Радер, стилист и фешн-блогер родом из Украины, перед показом Tod`s. Фото: Александра Паршина / Delo.ua

Предлагаем детальней рассмотреть и взять на заметку самые яркие streetstyle — луки знаменитостей, посетивших на MFW показы таких извеcтных брендов, как Prada, Giorgio Armani, Tod`s,  Etro.

Больше фото смотрите в "карусели" в начале публикации. 

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