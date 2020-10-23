Как провести выходные: в Украине создали приложение с бесплатными квестами по 10 городам

От словосочетания "самостоятельное путешествие" веет чем-то неопределенным, и это настораживает многих туристов. Но с каждым годом такой формат активного отдыха приобретает все большую популярность. И перед путешественниками, которые решили организовать себе яркий отпуск сами, открывается множество привлекательных возможностей, как исследовать новые места просто и одновременно интересно.

Украинские разработчики, например, создали мобильное туристическое приложение для прогулок по городу в виде игры с загадками. Приложение называется WalQlike (walk you like), простыми словами — гуляй, так как тебе нравится. География приложения охватывает уже 10 городов Украины. Пользователи могут выбрать интерактивные экскурсии в Киеве, Львове, Каменце-Подольском, Тернополе, Чернигове, Одессе, Харькове, Днепре, Ивано-Франковске и Черновцах.

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Что такое WalQlike и с чем его едят?

Мобильное приложение WalQlike — это интерактивный гид по достопримечательностям города. Алгоритм работы программы достаточно прост и доступен. Вся фишка заключается в том, что пользователю предлагается не туристический справочник, а активное участие в захватывающей игре. Выбрав свой город из представленных в приложении и тематику квеста, вы стартуете по маршруту, передвигаясь от одной локации к другой. Чтобы двигаться вперед, вам необходимо отвечать на несложные вопросы и отгадывать загадки.

Такая геймифицированная прогулка освежит выходные не только туристам, которые впервые оказались в городе, но также будет интересна местным жителям, которые открыты к новым впечатлениям. Двигаясь не шаблонными маршрутами квестов WalQlike, вы откроете для себя давно знакомые места города совершенно с другой стороны, узнаете местные легенды и исторические казусы.

Разнообразие экскурсий приятно удивит даже самого требовательного туриста. Здесь вы найдете квесты для соло прогулки, уикенда в компании друзей или уютного семейного вечера. В Одессе вас поджидают милые скульптуры котиков, каждая со своим характером, Львов готов открывать секреты местных масонов, Киев предлагает поохотиться на привидений, а Днепр — прогуляться вдоль набережной в компании таинственных легенд и старинных усадеб.

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Социально-культурная инициатива "Открывай Украину — туристическое мобильное приложение WalQlike" реализуется при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Миссия инициативы — помочь современным туристам открыть Украину по-новому как страну с большим туристическим потенциалом. Ведь наша страна так многогранна и интересна, считают создатели WalQlike, а потому убеждены, что ваши путешествия и впечатления заслуживают быть такими же.

Где найти приложение?

Программу можно бесплатно скачать в Google Play или App Store. Чтобы вдохновиться на новые путешествия и выбрать себе топовые места на заметку, заходите на страницу проекта в Instagram. За последний год команда WalQlike посетила самые разные уголки Украины и делится с подписчиками яркими фото, которые заряжают энергией на новые приключения. Новости и анонсы приложения можно найти на официальной странице проекта в Facebook.

