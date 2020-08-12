На показ блокбастера "Тенет" Нолана в Boomer можно забронировать весь зал только для себя

Тем, кто очень хочет посмотреть фильм Нолана на большом экране, но при этом не может преодолеть психологический барьер, опасаясь из-за ковида ходить в многолюдные места, киевский кинотеатр Boomer предлагает купить билет на все места в зале.

То есть такой билет гарантирует, что во время сеанса в зал больше никто не войдет. Если одному совсем уж не комфортно смотреть кино, обладатель билета может пригласить с собой без дополнительной платы своих родных или друзей — до 16 человек.

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Владелец кинотеатра Сергей Зленко в своем посте в FB об акции "Тенет. Самоизоляция", написал, что сам с начала карантина не посетил ни одного киносеанса. "Никак не могу преодолеть психологический барьер нахождения в зале с незнакомыми людьми, несмотря даже на то, что им при входе измерили температуру.

Поэтому для таких как я, мы придумали особую услугу "Самоизоляция" — билет, который гарантирует, что кинотеатр не пустит в зал зрителей, которых ты не знаешь.

Покупаешь один билет — и ты хозяин зала: хочешь — смотришь сам, хочешь — приглашаешь свою вторую половинку, или даже идешь вместе со своими офисными коллегами (с которыми ты и так все время вместе).

По его словам, пока таких сеансов только 35.

При покупке онлайн цена билета 1999,80 грн (будни) и 2999,70 грн (выходные). В кассе кинотеатра — 1818 грн (будни) и 2727 грн (выходные). Купить билет можно не позднее, чем за сутки до начала сеанса.

Кинотеатр обещает, что показы будут проходить в зале, оборудованном креслами boomerseats, встроенное оборудование которых усиливает звуковые эффекты фильма.

Дату премьеры "Тенета" переносили несколько раз, сначала на 31 июля, затем — на 12 августа. Пессимисты прогнозировали, что в августе ее вообще не будет. Но Warner Bros. изменила привычные правила выхода блокбастера в мировой прокат. Причиной этому стала усиливающаяся вторая волна СOVID-19 в США и Китае, Италии, Бельгии и других странах Европы. Потому было решено выпустить фильм, не дожидаясь открытия крупных американских кинотеатров в Калифорнии и Нью-Йорке, а также массового открытия кинотеатров в Китае. Первыми шпионский триллер увидят зрители в 26 странах, в том числе и в Украине.

О сюжете "Тенета" обнародована минимальная информация — его продюсеры стараются максимально удерживать интригу. Известно, что герои фильма — спецагенты тайной организации, им предстоит спасти мир, предотвратив Третью мировую войну, но для этого они должны попасть в будущее.

Режиссер ленты Кристофер Нолан, пятикратный номинант на премию "Оскар", снявший ленты "Темный рыцарь", "Интерстеллар" и "Дюнкерк", семь лет писал сценарий и для него съемки "Тенета" были самыми масштабными: ленту снимали по всему миру, в том числе в Индии, Норвегии, Дании, Эстонии, Великобритании и Италии. Создание фильма оценивают в $200 миллионов. Главную роль сыграл Джон Вашингтон, также в фильме снялись Элизабет Дебик и Роберт Паттинсон.

На сегодня нолановский "Тенет" остается единственным подтвержденным блокбастером в августовском репертуаре кинотеатров. В очередной раз и на неопределенный срок перенесли с 20 августа премьеру "Мулан", римейка анимационного фильма о китайской девушке-воине. Не будет в августе и диснеевских "Новых мутантов" (последнего представителя серии "Люди Икс" вне киновселенной Marvel) — премьеру ленты перенесли на 3 сентября.

Ранее Delo.ua писало, что в июле этого года ситуация на украинском рынке кинопроката очень жесткая: посещаемость, а соответственно и кассовые сборы, упали почти в 10 раз, по сравнению с июлем прошлого года.