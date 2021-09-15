Lifestyle 1 час назад

Поплавский объявил об открытии первого в мире TikTok факультета в КНУКиИ

Президент университета культуры назвал соцсеть "медиафеноменом"

Презентация факультета. Фото: Facebook Михаила Поплавского Презентация факультета. Фото: Facebook Михаила Поплавского
Презентация факультета. Фото: Facebook Михаила Поплавского

Президент Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский собирается открыть в вузе TikTok-факультет. Первый в мире и Украине, о чем сам Поплавский сообщил на своей странице в Facebook

"Впервые в Украине и мире мы открываем факультет TikTok в Университете культуры. Сегодня TikTok — это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодежи. Моя миссия украинизировать TikTok, вести за собой креативную амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины!" — написал президент КНУКиИ, добавив, что университет культуры — это "бренд, покоряющий мировое информационное пространство". 

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Как сообщает издание "Слух", у самого Михаила Поплавского более 380 тысяч подписчиков и около 5 миллионов лайков в TikTok. 

Пока неизвестно, будет ли Поплавский лично участвовать в проекте "Тиктокеры университета культуры". 

Фото: facebook.com/MMPoplavskiy

Руководить новым направлением будет выпускница вуза, начальница культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

"Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и TikTok держит ведущие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, это ваша тема. Нужно развивать себя, создавать свой бренд, а мы будем помогать вам в этом", — сказала она. 

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Напомним, в социальной сети TikTok появилась новая платформа Effect Studio, которая предназначена для создания эффектов дополненной реальности. Сейчас набор творческих инструментов находится на стадии бета-тестирования.

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