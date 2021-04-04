За рекордные $660 тысяч продали на аукционе запечатанную игру Super Mario Bros 1985 года

Нераспечатанная копия классической игры Nintendo Super Mario Bros. 1985 года была продана на онлайн-аукционе в пятницу за $660 тысяч долларов.

Эта продажа побила предыдущий аукционный рекорд в $156 тысяч для видеоигры, установленный в ноябре прошлого года копией Super Mario Bros. 3 1990 года.

Владелец рассказал, что игра была куплена им в качестве рождественского подарка и пролежала забытой в нижнем ящике офисного стола 35 лет, прежде чем он ее обнаружил.

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Продавец получил $550 тысяч, а $110 тысяч — Heritage Auctions , аукционный дом в Далласе, который курировал продажу.

Согласно Heritage, в свое время копия Super Mario Bros. получила оценку 9,6 / A + от компании по оценке видеоигр Wata, что сделало ее "лучшей копией, профессионально выставленной на аукцион".

По словам представителей аукционного дома, они были уверены, что продажа такой игры будет сенсацией на рынке, но результат торгов превзошел из ожидания.

Super Mario Bros. — не единственная игра, которая произвел ажиотаж на аукционе. Копию игры Mike Tyson's Punch-Out!! продали за $120 тысяч, а Mega Man — за $144 тысячи, а Tetris - за $36 тысяч.

Онлайн-аукционы показывают рекордные продажи. Особенно в сфере искусства. В марте самую большую картину на холсте - "Путешествие человечества" (The Journey of Humanity) британского художника Саши Джафри продали на аукционе в Дубае за $62 миллиона.

Но самый большой ажиотаж наблюдается в сфере продаж NFT. $69 млн заплатили на торгах аукционного дома Christieʼs за работу художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Это рекордная цена продаж цифровых произведений искусства и третья по величине аукционная цена за работы ныне живущих художников.