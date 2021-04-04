Lifestyle 10 минут назад

За рекордные $660 тысяч продали на аукционе запечатанную игру Super Mario Bros 1985 года

Запечатанная игра Super Mario Bros 1985 года, побившая рекорд акуционов, 35 лет пролежала забытой в нижнем ящике офисного стола

Фото с сайта complex.com Фото с сайта complex.com
Фото с сайта complex.com

Нераспечатанная копия  классической игры Nintendo Super Mario Bros. 1985 года была  продана на онлайн-аукционе в пятницу за $660 тысяч долларов.

Эта продажа побила предыдущий аукционный рекорд в $156 тысяч для видеоигры, установленный в ноябре прошлого года копией Super Mario Bros. 3 1990 года

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играЭксперт проверяет лот — копию игры Nintendo Super Mario Bros. на подлиность. Фото с сайта www.complex.com

Владелец рассказал,  что игра была куплена им в качестве рождественского подарка и пролежала забытой в нижнем ящике офисного стола 35 лет, прежде чем он ее обнаружил. 

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Продавец получил $550 тысяч, а $110 тысяч  — Heritage Auctions , аукционный дом в Далласе, который курировал продажу. 

Согласно Heritage, в свое время копия Super Mario Bros. получила оценку 9,6 / A + от компании по оценке видеоигр Wata, что сделало ее "лучшей копией, профессионально выставленной на аукцион".

По словам представителей аукционного дома, они были уверены, что продажа такой игры будет сенсацией на рынке, но результат торгов превзошел из ожидания. 

Super Mario Bros.  — не единственная игра, которая произвел ажиотаж на аукционе. Копию игры Mike Tyson's Punch-Out!! продали за $120 тысяч, а Mega Man  — за $144 тысячи, а Tetris за $36 тысяч

Онлайн-аукционы показывают рекордные продажи. Особенно в  сфере искусства.  В марте самую большую картину на холсте  -   "Путешествие человечества" (The Journey of Humanity) британского художника Саши Джафри продали на аукционе в Дубае за $62 миллиона. 

Но самый большой ажиотаж наблюдается в сфере продаж NFT.  $69 млн заплатили на торгах аукционного дома Christieʼs за работу художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Это рекордная цена продаж цифровых произведений искусства и третья по величине аукционная цена за работы ныне живущих художников.

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