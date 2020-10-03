Lifestyle 1 час назад

Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира — рейтинг Forbes

Годовой доход Софии Вергары составил $43 млн

София Вергара. Фото: Getty Images София Вергара. Фото: Getty Images
София Вергара. Фото: Getty Images

Журнал Forbes обнародовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.

В первую тройку вошли София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот, сообщается на сайте издания.

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В частности, возглавила список колумбийско-американская актриса София Вергара, известная по роли в ситкоме "Американская семейка", с годовым доходом в $43 млн.

На втором месте оказалась голливудская актриса Анджелина Джоли ($35,5 млн), основной доход которой составил гонорар за роль в фильме "Вечные", который выйдет в 2021 году.

Третье место заняла израильская актриса Галь Гадот с $31 млн прибыли. Указано, что только за фильм "Красное уведомление" актриса получила $20 млн.

В то же время в ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира также вошли:

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- Мелисса Маккарти ($25 млн);

- Мэрил Стрип ($24 млн);

- Эмили Блант ($22,5 млн);

- Николь Кидман ($22 млн);

- Эллен Помпео ($19 млн);

- Элизабет Мосс ($16 млн);

- Виола Дэвис ($15,5 млн).

При этом аналогичный "мужской" рейтинг второй год подряд возглавил актер Дуэйн "Скала" Джонсон, годовой доход которого Forbes оценивает в $87,5 млн.

А в первую тройку вошли также канадский актер Райан Рейнольдс и американец Марк Уолберг.

Ранее журнал Forbes представил новый рейтинг 100 самых дорогих брендов мира.

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