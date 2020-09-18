Lifestyle 1 час назад

Netflix снимает сцены "Последнего наемника" с Ван Даммом в Киеве на Ярославской

В Киеве продолжаются съемки боевика The Last Mercenary ("Последний наемник") стримингового сервиса Netflix. Из спальных районов съемочная группа вновь переместилась в центр, задекорировав улицу Ярославскую французскими вывесками и дорожными знаками

На время съемок "Последнего наемника" супермаркет "Сільпо" переименовали в Votre Marche На время съемок "Последнего наемника" супермаркет "Сільпо" переименовали в Votre Marche
На время съемок "Последнего наемника" супермаркет "Сільпо" переименовали в Votre Marche

Ради съемок комедийного боевика The Last Mercenary ("Последний наемник"), который снимет в Киеве стриминговый сервис Netflix, улицу Ярославского задекорировали французскими надписями, вывесками и дорожными знаками. Ведь по сюжету фильма события разворачиваются во Франции.

Например, супермаркет "Сільпо" на улице Ярославской, 56А переименовали в Votre Marche ("Ваш рынок").

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В Киеве снимут большую часть фильма, съемки продлятся, как минимум, до 26 сентября, а затем их продолжат в Париже. Режиссером и автором сценария The Last Mercenary является Девид Шарон. А главную роль в фильме сыграет Жан-Клод Ван Дамм.

На Ярославской уже снимали в августе, в квартале от улицы Набережно-Крещатицкая до улицы Почайнинской, и в тот день движение автомобилей по улице было перекрыто.

последний наемникЖан Клод Ван Дамм на съемках в Бортничах в Киеве боевика  The Last Mercenary для Netflix. Фото: facebook.com/maksym.kobets

А также съемки проходили в спальном микрорайоне Бортничи, местные жители которого не преминули выступить папарацци. Например, съемочные моменты  с Жаном-Клодом Ван Даммом  удалось запечатлеть со своего балкона Максиму Кобцу — выложенные им в Facebook фото тут же разлетелись в онлайн. По словам очевидца, во время съемок все входы-выходы во двор были перекрыты муниципальной охраной, а вся съемочная группа, кроме актеров, была в масках.

Напомним, что крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix, активно развивающий производство контента по всей Европе, впервые снимает фильм в Украине. Это важно для развития отечественной киноиндустрии. В том числе, комментируя заход Netfli в Украину, министр культуры Александр Ткаченко отметил такой момент: "Надеюсь, лента (The Last Mercenary — Delo.ua) станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине".

Производством фильма занимается компания Apple Tree (соучредителем которой является продакшн Star Media). Продюсерами картины стали основатели Apple Tree Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Последний не так давно снимал в Украине в качестве режиссера фильм "Полина и тайна киностудии".

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