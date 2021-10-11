Нобелевскую премию по экономике в 2021 году дали за изучение экономики труда

Премия Банка Швеции в память Альфреда Нобеля, которую также неофициально называют Нобелевской премией по экономике, в 2021 году присуждена трем ученым: одна половина — Дэвиду Карду, а другую половину совместно получили Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс.

Вручение состоялось дистанционно в понедельник, 11 октября, и транслировалось на сайте Нобелевского комитета.

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Лауреаты экономических наук 2021 года предоставили новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причинно-следственных связях можно сделать из естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях. Лауреаты экономических наук этого года продемонстрировали, что на многие важные вопросы общества можно ответить. Их решение — использовать естественные эксперименты — ситуации, возникающие в реальной жизни, которые напоминают рандомизированные эксперименты.

"Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс были удостоены премии 2021 года в области экономических наук "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей". Дэвид Кард был удостоен премии 2021 года в области экономических наук "за эмпирический вклад в экономику труда", — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

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Как отметили в комитете, многие важные вопросы социальных наук связаны с причинно-следственной связью. Как иммиграция влияет на уровень оплаты и занятости? Как более продолжительное образование влияет на чей-то будущий доход? На эти вопросы сложно ответить, потому что нам нечего сравнивать. Мы не знаем, что бы произошло, если бы иммиграции стало меньше или если бы этот человек не продолжил обучение. Однако лауреаты этого года показали, что на эти и подобные вопросы можно ответить с помощью естественных экспериментов. Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменение политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине.

Используя естественные эксперименты, Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Его исследования начала 1990-х бросили вызов общепринятым представлениям, что привело к новому анализу и дополнительным открытиям. Результаты показали, среди прочего, что повышение минимальной заработной платы не обязательно ведет к сокращению количества рабочих мест. Теперь мы знаем, что доходы людей, родившихся в стране, могут выиграть от новой иммиграции, в то время как люди, иммигрировавшие в более раннее время, рискуют пострадать. Мы также осознали, что ресурсы в школах гораздо более важны для будущего успеха учащихся на рынке труда, чем считалось ранее.

Однако данные естественного эксперимента трудно интерпретировать. Например, продление срока обязательного образования на год для одной группы учащихся (но не для другой) не повлияет на всех в этой группе одинаково. Некоторые студенты все равно продолжили бы обучение, и для них ценность образования часто не является репрезентативной для всей группы. Итак, можно ли вообще сделать какие-то выводы о влиянии дополнительного года в школе? В середине 1990-х Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс решили эту методологическую проблему, продемонстрировав, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе.

"Исследования Карда основных вопросов, стоящих перед обществом, и методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что эксперименты на природе являются богатым источником знаний. Их исследования существенно улучшили нашу способность отвечать на ключевые причинно-следственные вопросы, что принесло огромную пользу обществу", — говорит Питер Фредрикссон, председатель Комитета по присуждению премий в области экономических наук.

С 1969 по 2020 годы было присуждено 52 премии по экономическим наукам. Одному лауреату присуждено 25 премий, а на данный момент премии в области экономических наук были удостоены 2 женщины: Элинор Остром в 2009 году и Эстер Дюфло в 2019 году. Дюфло, ко всему прочему, стала и самым молодым лауреатом, получив награду в 46 лет. Леониду Гурвичу было 90 лет, когда ему вручили премию. Он стал старейшим лауреатом экономических наук.

Напомним, в 2020 году Нобелевскую премию по экономике дали Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону "за усовершенствование в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

"Аукционы повсюду и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году лауреаты экономических наук Пол Милгром и Роберт Уилсон усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", — отмечалось в сообщении Нобелевского комитета.

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Отметим, в 2019 году Нобелевскую премию по экономике получила супружеская пара Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи. Они стали пятой парой, разделившей приз. Вместе с ним престижную награду получил Майкл Кремер. Они обнаружили научно доказанные методы сокращения бедности — ученые изучали на практике в беднейших странах, какие меры помощи реально работают, а какие нет.