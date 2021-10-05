Нобелевскую премию по физике в 2021 дали за моделирование климата Земли

Нобелевскую премию по физике в 2021 году получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Вручение состоялось дистанционно во вторник, 5 октября, и транслировалось на сайте Нобелевского комитета.

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В частности, Манабе и Хассельманн получили половину Нобелевской премии 2021 года в области физики "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Паризи был удостоен второй половины премии Нобелевской премии "за открытие взаимосвязи беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомного до планетарного масштаба".

"В этом году Нобелевской премией по физике отмечены новые методы описания сложных систем и прогнозирование их долгосрочного поведения. Одной из сложных систем, имеющих жизненно важное значение для человечества, является климат Земли. Сюкуро Манабе продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей", — отметили в Нобелевском комитете.

В свою очередь Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат. Его методы были использованы для доказательства, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа человеком. Наконец, Паризи обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия являются одним из самых важных вкладов в теорию сложных систем.

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В Нобелевском комитете отметили, что с 1901 по 2020 год было присуждено 114 Нобелевских премий по физике. Из них одному лауреату присуждено 47 премий. При этом на данный момент премию по физике получили 4 женщины: Мария Кюри в 1903 году, Мария Гепперт-Майер в 1963 году, Донна Стрикленд в 2018 году и Андреа Гез в 2020 году. Только один человек, Джон Бардин, получил награду дважды. Самым молодым лауреатом оказался Лоуренс Брэгг, который вместе со своим отцом был удостоен премии по физике в 1915 году. Самый старый ученый, получивший премию по физике в 96 лет, — Артур Ашкин.

Напомним, Нобелевскую премию по физике в 2020 году получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез за открытия, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дыры.

В частности, Роджер Пенроуз награжден "за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности", а Райнхард Генцель и Андреа Гез награждены "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

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В 2019 году Нобелевскую премию по физике получил Джеймс Пиблс за теоретические открытия в области физической космологии. Солауреатами стали также Мишель Майор и Дидье Кело — за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.