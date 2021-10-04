Нобелевскую премию по медицине в 2021 году дали за открытие рецепторов боли и температуры

Нобелевская премия за достижения в области физиологии и медицины в 2021 году досталась Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутиану за открытие рецепторов температуры, осязания, боли и давления.

Вручение состоялось дистанционно в понедельник, 4 октября, и транслировалось на сайте Нобелевского комитета.

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Член Нобелевской ассамблеи профессор Джулина Зирата отметила, что Нобелевская премия по медицине присуждается по очень узким критериям и комитет искал открытие, "которое либо открыло двери, либо помогло увидеть проблему в новом свете".

"Уровень открытия должен быть очень высоким. Это не может быть изобретением или усовершенствованием чего-то существующего. Должно быть именно открытие", — уточнила она.

До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нервной системе человека. Исследования, в основу которых легли открытия ученых, призваны разработать методы лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.

"Наши способности ощущать тепло, холод и прикосновения необходимы для выживания и лежат в основе взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы принимаем эти ощущения как должное. Но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года", — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

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Отмечается, что Джулиус использовал капсаицин (алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца Capsicum), острое соединение перца чили, которое вызывает ощущение жжения, чтобы определить рецепторы в нервных окончаниях кожи, реагирующих на тепло. Патапутиан использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах.

"Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, ведущей к быстрому расширению нашего понимания того, как нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Лауреаты выявили важные недостающие звенья в нашем понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой", — говорится в релизе комитета.

Напомним, в 2020 году Нобелевскую премию по медицине получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс за открытие вируса гепатита С.

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"Впервые в истории вирус гепатита С можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины 2020 года выявили причину остающихся случаев хронического гепатита и сделали возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней", — заявили тогда в комитете.

В 2019 году Нобелевскую премию по медицине получили американцы Уильям Келин и Грегг Семенца, а также британец Петер Ратклифф за работу, посвященную тому, как живые клетки организма реагируют на присутствие кислорода.