С 6 по 9 августа 2020 года в резиденции Сухолучье под Киевом пройдет фестиваль импровизации и медитации "Имя". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, "Имя" — фестиваль здоровой и осознанной жизни и "первое мероприятие подобного формата" в мире. Его целью станет спасение "уставших" умов после затяжного карантина и перезагрузка эмоционального аппарата каждого участника в позитивное и вдохновляющее русло.

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Философию события вмещают в слоган "Импровизация. Медитация. Я", который подразумевает гармоничность и рост личности путем сбалансированного развития триединства: физического, интеллектуального и духовного, а также развития экологичного отношения к окружающей среде и другим людям.

Организаторы надеются популяризовать импровизацию, медитацию и осознанный способ жизни, а в будущем хотят проводить ивент раз в сезон.

На фестивале объединят два движения — импровизацию (театральную, комедийную, танцевальную и музыкальную) и медитацию (психологию, духовные практики, йогу и трансформационные игры).

Программа будут включать параллельные занятия, мастер-классы и мини-ретриты от ведущих экспертов обоих направлений на трёх специальных локациях. На главной же сцене будут происходить выступления импровизацоннных команд в разных стилях и жанрах перформативного искусства и общие медитации.

При этом в конце каждого дня на мероприятии будут выступать популярные музыкальные украинские группы, а откроет фестиваль группа "Антитела". Также своё участие в проекте уже подтвердили гастролирующий театр Украины "Черный Квадрат" и сыроедческий ресторан "Небос".

Организаторы обещают:

• йогу и медитации;

• массажные практики;

• психологические тренинги;

• трансформационные игры;

• мастер-классы по импровизации и актерскому мастерству;

• танцевальные мастер-классы;

• атмосферу любви и принятия уникальности каждого участника;

• четыре дня на природе на берегу Киевского моря;

• концерты популярных украинских исполнителей;

• выступления импровизационных коллективов в различных видах перформативного искусства;

• музыкальные джемы;

• фудкорты со здоровой едой;

• безалкогольные бары с холодными напитками.

Во время фестиваля импровизаторы смогут получить инструменты, которые помогут им входить в состояние "здесь и сейчас", и как следствие успешнее и качественнее импровизировать. А медитаторы смогут познакомиться с возможностью творческого проявления себя в моменте и познакомятся с основами импровизации, которые помогут поднять свой уровень осознанности и повысят эффективность достижения поставленных целей.

Локация ивента — 19 гектаров природной ухоженной территории с ландшафтным дизайном, разведенной сетью электричества, прудом, вертолетной площадкой, пристанью для яхт и маленькой церковью на берегу Киевского моря. На территории разобьют кэмпинг, а для vip-билетов — трейлерный городок. Локация огорожена и охраняется.

Организаторы подчеркивают, что позаботились о безопасности и соблюдении всех карантинных мер: каждый участник на входе получит брэндированную защитную маску и будет проинформирован о технике безопасности, а по всей территории будут расставлены санитайзеры. При этом на фестивале будет запрещен алкоголь и наркотические вещества.

Предполагается, что событие посетят около 5000 человек — творческих личностей, которые стремятся к саморазвитию. Возрастной диапазон: от 16 до 96. Для детей устроят специальную зону с мастер-классами от ведущих украинских детских школ и студий.

Организацию фестиваля именно сейчас объясняют сегодняшней "жаждой праздника" у людей, а также закрытыми границами и растущей потребностью в безопасном и качественном отдыхе в рамках страны.

"Миссия, которую мы несем, притягивает людей определенного качества — целеустремленных, работающих над собой, амбициозных, стремящихся менять этот мир к лучшему", — говорят организаторы.

Они уверены, что собрать этих людей вместе — это то, что необходимо современной Украине в условиях нынешнего кризиса и огромного потенциала для развития всех областей в период нашего нелегкого становления.

Приобрести билеты на мероприятие можно по ссылке. Цены на вход для взрослых стартуют от 882-982 грн за один день до 2182-2382 грн за четыре дня — аренда палатки и питание не входит в стоимость. Есть возможность купить vip-билет за 9982 грн — помимо посещения всех активностей здесь включено трехразовое питание, место для парковки авто или яхты. Стоимость билетов для подростков: от 482-582 грн за один день до 1182-1382 грн за четыре дня.