С 1 января WhatsApp недоступен для пользователей старых телефонов

Приложение WhatsApp с 1 января 2020 года не будет работать на смартфонах, где установлена устаревшая версия программного обеспечения.

Об этом сообщает официальный блог мессенджера.

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Так, не смогут пользоваться WhatsApp пользователи, у которых смартфоны работают с такими версиями: Android — версии ниже 4.0.3; iOS — ниже 9 (мессенджер также не будет работать на iPhone 4 и более ранних моделях); KaiOS — ниже 2.5.1.

Такое решение мотивируют тем, что компания прекратит выпуск версий мессенджера для устаревших версий операционных систем Google и Apple.

Напомним, ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp запускает функцию электронных переводов через платежную систему Facebook для бразильских пользователей. Платежи будут осуществляться через платежную систему Facebook Pay, о запуске которой компания объявила еще осенью 2019 года.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователям необходимо ввести специальный шестизначный PIN-код и приложить отпечаток пальца. Поскольку функция платежей работает через платежную систему Facebook Pay, в будущем компания планирует разрешить использовать одну и ту же карточку во всех сервисах Facebook.