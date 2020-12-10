В США Facebook обвинили в монополизации рынка: требуют продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и группа из 46 генеральных прокуроров отдельных штатов США подали в суд на Facebook.

Социальную сеть обвиняют в систематическом препятствовании конкуренции, сообщает TechCrunch.

В частности, в иске утверждается, что компания покупала конкурентов, чтобы расти и сохранять свою монополию на рынке. В качестве примеров незаконной скупки конкурентов прокуроры привели Instagram и WhatsApp.

В связи с этим прокуроры просят Окружной суд США по округу Колумбия о "любых дополнительных средствах правовой защиты, которые он сочтет необходимыми, включая продажу или реструктуризацию незаконно приобретенных компаний, текущих активов или бизнес-направлений Facebook".

Также в иске содержится просьба к суду "запретить Facebook дальнейшие приобретения на сумму более $10 млн без предварительного уведомления штатов-истцов".

При этом комиссия привела в пример то, как Facebook сделала ключевые API доступными для сторонних приложений только при том условии, что авторы откажутся от разработки конкурирующих функций и подключения других соцсетей.

В частности, в иске говорится, что Facebook отключал другие соцсети от API в случае "предполагаемых угроз".

"Почти каждый штат в этой стране присоединился к этому двухпартийному иску, потому что попытки Facebook доминировать на рынке были столь же незаконными, сколь и вредными. Сегодняшний иск должен стать четким сигналом для Facebook и любой другой компании, что любые усилия по подавлению конкуренции, сокращению инноваций или отказ от защиты конфиденциальности будут встречены всеми силами наших офисов", — отметил генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

В жалобе FTC отмечает, что Facebook скупает любые приложения, которые могут нести угрозу монополии социальной сети.

Instagram, стремительно развивающийся стартап, возник в момент конкуренции в личных соцсетях, когда пользователи переходили с настольных компьютеров на смартфоны и все больше обменивались фотографиями.

В жалобе утверждается, что Facebook изначально пытался конкурировать с Instagram, улучшая свои собственные предложения, но в конечном итоге предпочел купить Instagram, а не конкурировать с ним. И что приобретение Facebook в апреле 2012 года Instagram за $1 млрд нужно было лишь для того, что бы убрать угрозу монопольному положению Facebook.

Примерно в то же время, согласно жалобе, Facebook посчитал, что приложения для мобильного обмена сообщениями также представляют серьезную угрозу монопольной власти Facebook.

В частности, в жалобе утверждается, что руководство Facebook понимало и опасалось, что успешное мобильное приложение для обмена сообщениями может выйти на рынок социальных сетей и составить конкуренцию Facebook.

Как утверждают в FTC, к 2012 году WhatsApp стал явным глобальным "лидером в категории" мобильных сообщений и Facebook предпочел купить появляющуюся угрозу, а не конкурировать, и объявил о соглашении в феврале 2014 года о приобретении WhatsApp за $19 млрд.

Ранее Министерство юстиции США вместе с генеральными прокурорами 11 штатов подали 20 октября в суд округа Колумбия на корпорацию Google за нарушение антимонопольного законодательства на рынке поиска информации и поисковой рекламы.