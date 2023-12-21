Топ-5 ідей для подарунків на Новий рік від VEAN tattoo

Найдовгоочікуваніший місяць у році вже настав і всі затамували подих напередодні новорічного дива. Новий рік - це тепле сімейне свято, сповнене сміхом близьких, домашнім затишком, смачною їжею і безтурботністю, якої часом нам так не вистачає.

Проте Новий рік це ще й досить метушливе свято. Підготовка до нього займає багато часу. Потрібно все продумати, від декору на новорічний стіл і прикрас для дому, до святкового меню і, звісно ж, подарунків для всієї родини. Щоб ви трохи розслабилися і перевели дух, VEAN tattoo взяли на себе частину цих турбот і пропонує надихнутися п'ятьма чудовими ідеями для подарунків.

1. Подарунок своїми руками

Цей подарунок ідеальний тандем для вашої фантазії та майстерності. Подарунок, створений власноруч, це дуже особисте висловлення своїх почуттів до людини. Будь це в'язаний шалик, шкарпетки, одяг для улюбленого горнятка, персоналізований декор або створений вами адвент-календар, а може вишиті ініціали на светрі. У будь-якому разі такий прояв уваги матиме особливий шарм.

2. Розваги, гаджети, техніка

Для практичних людей, які люблять отримувати слушні подарунки, що приносять користь, цей розділ завжди актуальний. Тут вибір може бути на будь-який смак і гаманець. Навушники, ігрова приставка, проектор, кухонні прилади - асортимент величезний. Відштовхуючись від уподобань людини, можна придбати дійсно чудову, а найголовніше корисну річ.

3. Емоції, враження

Немає одного універсального рецепта для всіх, подарунки майорять своїм різноманіттям. Хтось прагматик і хоче помацати все своїми руками, а хтось голодний до емоцій і замість нового крутого гаджета віддасть перевагу шаленій поїздці, яку пам'ятатиме все життя. А є коктейль із тих та інших, які хочуть емоційний сплеск і водночас щоб усе це залишилося з ними не тільки в спогадах. Що ж зробити для таких людей? Можливо саме для них чудовим варіантом буде подарунковий сертифікат на татуювання. Це той самий подарунок за призначенням, який зворушить потрібні струни настільки незбагненної душі.

4. Подарункові набори для догляду

Розкішні подарункові набори для догляду за собою завжди в тренді. Ароматичні свічки, косметичні засоби, маски для обличчя - все, що потрібно для затишного вечора.

5. Курси та майстер-класи

Це напрямок для людей, які завжди жадібні до нових знань. Підтримайте хобі ваших близьких, подарувавши їм курси або майстер-класи. Це можуть бути локальні курси у вашому місті, де можна спробувати гончарну справу, або щось більш фундаментальне, наприклад, придбати курс з тату-майстерності та подарувати можливість опанувати нову перспективну професію. Перевага курсів або майстер-класів у тому, що вони можуть бути як офлайн, так і онлайн. Це розв'язує руки для більшого розмаїття і вибору.

Це невелика, але широка добірка з найрізноманітніших напрямків, яку зібрали VEAN tattoo для вас. Пам'ятайте, що найцінніший подарунок - увага. З любов'ю обирайте те, що подарує радість і створить теплі спогади вам і вашим близьким.