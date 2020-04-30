ТОП-5 сфер с самым большим количеством вакансий во время карантина — исследование

Портал по поиску работы HeadHunter проанализировал вакансии, которые предлагают компании с момента начала карантина и выделил ТОП-5 сфер.

Об этом пишет AIN.

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В ТОП-5 вошли: розничная торговля, транспортные и логистические компании, производители аграрной продукции, производители продуктов питания, провайдеры связи, интернет-услуг и онлайн-сервисов.

Розничная торговля. На компании, которые работают в этой сфере, приходится 11% всех размещенных вакансий в период карантина. В целом, количество предложений о работе в ней выросла вдвое, по сравнению с аналогичным периодом в марте. Чаще всего ищут кассиров, продавцов торговых залов и заведующих отделами. Есть вакансии для директоров магазинов, бухгалтеров и маркетологов. С открытием сегмента доставки, розничные торговые сети начали искать курьеров, логистов и менеджеров складов.

Транспортные и логистические компании. Работодатели области "Перевозка, логистика, склад, ВЭД" заняли лидирующие позиции по количеству вакансий, хотя еще в феврале не вошли в десятку вакансий. В апреле компании разместили три раза больше вакансий, чем в середине марта. Ищут как профильных работников, а именно водителей, экспедиторов, логистов, также и руководителей, бухгалтеров, HR-менеджеров.

Производители продуктов питания. Количество вакансий в апреле выросло на 75%. Ищут менеджеров по работе с клиентами, торговых представителей, менеджеров по дистрибуции. Высоким спросом пользуются и специалисты профсферы "Производство", а именно руководители и технологи.

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Производители аграрной продукции. Наблюдается традиционный весенний прирост вакансий. Это также связано с началом сезонных работ. В марте по сравнению с февралем, количество предложений о работе увеличилось почти втрое, а в апреле — еще на 60%. Примечательно, что такие компании преимущественно не ищут агрономов, а пользуются спросом менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами, экономисты и IT-специалисты (сетевые администраторы, программисты 1С и т.д.).

Провайдеры связи, интернет-услуг и онлайн-сервисов. Компании данной отрасли продолжают работать и в условиях карантина. В середине апреля количество вакансий выросло в два раза.

Напомним, что по мнению социологов в Украину вернулось вчетверо меньше заробитчан, чем утверждают в Кабмине.