Уровень арктического льда понизился на 13%, — отчет Copernicus

Уровень арктического льда достиг рекордно низкого уровня, в то время как за несколько десятков лет он упал почти на 13%. Об этом говорится в ежегодном отчете Copernicus Ocean State Report, передает Eurekalert.

Отчет Copernicus Ocean State Report, публикуемый в рецензируемом журнале оперативной океанографии, основан на экспертных анализах более 120 научных экспертов из более чем 30 европейских институтов. Обзор этого года (основанный на результатах 2019 года) показывает "беспрецедентные уровни воздействия изменения климата".

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Так, согласно оценкам, Северный Ледовитый океан — это около 4% всего глобального потепления океана. При этом в Баренцевом море, которое является не слишком большой частью Арктики, наблюдалось уменьшение средней толщины морского льда почти на 90%. Это привело к уменьшению импорта морского льда из полярного бассейна.

В Северном море, в зависимости от похолоданий и потеплений, менялись уловы камбалы, европейского омара, морского окуня, кефали и съедобных крабов.

В Средиземном море было зафиксировано четыре последовательных рекордных наводнений в Венеции, а в южном участке моря выросла высота волн.

В глобальном масштабе средние температуры моря росли со скоростью 0,015 градуса Цельсия в год с 1993 по 2019 год. При этом уровень запасов кислорода в Черном море упал со скоростью -0,16 моль на квадратный метр с 1955 по 2019 год.

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"Изменение климата, загрязнение и чрезмерная эксплуатация оказывают беспрецедентное давление на океан. Срочно необходимы устойчивые меры по управлению, адаптации и управлению, чтобы обеспечить различные функции жизнеобеспечения, которые океан предлагает для благосостояния людей, — говорит доктор Карина фон Шукманн. — Научно обоснованные знания, полученные из высококачественной океанической продукции и предоставляемые океанскими услугами, имеют решающее значение для стимулирования преобразовательных изменений. Рассмотрение океана как фундаментального фактора в системе Земли и принятие многомерной и взаимосвязанной природы океана является основой устойчивого будущего".

Напомним, ранее команда ученых из американского Северо-Западного университета выявила, что глобальные климатические изменения к 2100 году безвозвратно изменят до 95% поверхности мирового океана, в результате чего она станет непригодной для жизни.