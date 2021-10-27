Вышел трейлер анимации от Disney и Pixar — спин-оффа культовой серии "История игрушек"

Научно-фантастическая приключенческая анимация от Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios под названием Lightyear является спин-оффом серии мультфильмов "История игрушек" и её приквелом, в котором будет рассказана история происхождения персонажа Базза Лайтера, легендарного космического рейнджера.

Его озвучил Крис Эванс, американский актер, известность которому принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. По словам Эванса, фильм основан не на истории игрушки "Базз Лайтер" из предыдущих фильмов, а служит историей человека-астронавта, чьи приключения вдохновили на создание "Истории игрушек"

Режиссерами ленты стали Ангус Маклейн, Галин Сусман.

"Lightyear", о котором впервые было объявлено почти год назад на Дне инвестора Disney в 2020 году, выйдет в мировой прокат 17 июня 2022 года. Лента появится всего через несколько месяцев после выхода фильма Pixar "Turning Red", который дебютирует 11 марта 2022 г.

Мультфильм выйдет сразу и на цифровых платформах.

В украинском прокате премьера ожидается 16 июля 2022 года.

Чем знаменита "История игрушек"

Серия "История игрушек" (Toy Story) известна тем, что мультфильмы были созданы с использованием компьютерной графики.

Они получили множество наград и номинаций, среди которых "Оскар", "Энни", "Золотой глобус", "Грэмми" и другие. На основе серии было выпущено несколько спин-оффов и видеоигр.

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Прокат "Истории игрушек" был очень успешным. Первый мультфильм, вышедший в 1995 году, окупила затраты на производство в $33 мин в первый же уик-энд, из-за чего цены на акции студии Pixar выросли с $22 до 49 и это принесло компании $1,2 млрд.

Каждый следующий фильм зарабатывал больше предыдущего. В совокупности кассовые сборы серии составили более $3 млрд.

На сегодня "История игрушек" занимает 4 место в рейтинге самых кассовых мультфильмов.