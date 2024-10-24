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Аірдропи криптовалют стають прибутковішими за роботу, а Trustee Plus заволодів 66,6% ринку криптокарт - дослідження думки українців

Аірдропи криптовалют стають прибутковішими за роботу, а Trustee Plus заволодів 66,6% ринку криптокарт - дослідження думки українців
Фото: Pixabay

Журналісти відомих Web3-видань провели важливий соціальний аналіз у сфері цифрових активів. В опитуваннях, зроблених серед користувачів, з'ясувалося, що багато українців активно використовують платіжні криптокарти й криптогаманці, а також мають значні доходи від аірдропів.

Дослідження від MNBC вказало на той факт, що 29% його учасників користуються криптогаманцем Trustee Plus, який разом із Trust та Metamask входить в трійку найбільш популярних продуктів цієї категорії.

Фото 2 — Аірдропи криптовалют стають прибутковішими за роботу, а Trustee Plus заволодів 66,6% ринку криптокарт - дослідження думки українців

Водночас більш як 60% користувачів обрали для щоденних фінансових операцій платіжну карту згаданої компанії. Trustee Plus утримує лідерство в даному сегменті, контролюючи 66,6% ринку. Фірма є беззаперечним лідером у своїй ніші.

Фото 3 — Аірдропи криптовалют стають прибутковішими за роботу, а Trustee Plus заволодів 66,6% ринку криптокарт - дослідження думки українців

У ще одному дослідженні, проведеному Incrypted, стало очевидним, що аірдропи стають основним джерелом доходу для багатьох українців, перевершуючи навіть звичайну зарплату. Близько 19% учасників змогли отримати понад $5000 з одного аірдропа, тоді як середній заробіток у цьому напрямку досягнув $7927. Це в 15 разів перевищує середній дохід на традиційній роботі в Україні.

Фото 4 — Аірдропи криптовалют стають прибутковішими за роботу, а Trustee Plus заволодів 66,6% ринку криптокарт - дослідження думки українців

У відповідь на такий ажіотаж, команда Incrypted ініціювала створення навчального курсу "Аірдропи: від новачка до першого прибутку". Цей продукт спрямований на те, щоб навчити користувачів отримувати прибуток від роздач токенів.

Дослідження також висвітлило найпопулярніші криптовалюти серед українців: Ethereum, USDT та біткоїн. Ми, своєю чергою, нагадуємо, що саме Trustee Plus пропонує інноваційні рішення для роботи з цими активами, дозволяючи купити криптовалюту онлайн, поповнити рахунок з банківської карти, або продати монети.

Фото 5 — Аірдропи криптовалют стають прибутковішими за роботу, а Trustee Plus заволодів 66,6% ринку криптокарт - дослідження думки українців

Підсумовуючи, ці дослідження підкреслюють не тільки стрімкий розвиток крипторинку в Україні, але й важливу роль таких компаній, як Trustee Plus, у формуванні нової цифрової економіки, де користувачі отримують доступ до зручних і безпечних фінансових рішень.